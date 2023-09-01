МТС создаст собственные базовые станции 4G и 5G«Дочка» оператора будет производить по 20 000 единиц телеком-оборудования ежегодно
Дочерняя структура МТС «Иртея» займется созданием базовых станций мобильной связи 4G/5G c открытой архитектурой OpenRAN. На разработку телеком-оборудования компания собирается направить 5,6 млрд руб. и получить еще 5,4 млрд бюджетного финансирования в период с 2023 по 2026 г. Эти показатели включены в дорожную карту «Современные и перспективные сети мобильной связи» на период до 2030 г. Документ есть в распоряжении «Ведомостей», его подлинность подтвердили два источника в профильной телеком-ассоциации и производителе оборудования.
Эта дорожная карта разрабатывалась правительством по поручению президента с 2022 г. В декабре прошлого года была представлена первая версия документа, в ней было указано, что российское телеком-оборудование должно вводиться в промышленную эксплуатацию в 2025 г., а с 2028 г. можно будет использовать только российские станции. С начала 2023 г. документ дорабатывался. В частности, в июле премьер Михаил Мишустин подписал постановление о дополнительном выделении 3,5 млрд руб. на разработку базовых станций мобильной связи. Версия документа, с которой ознакомились «Ведомости», датирована 29 августа этого года. Финальная версия дорожной карты должна быть утверждена в середине сентября, уточнил один из собеседников газеты.