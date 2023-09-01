МТС создаст собственные базовые станции 4G и 5G

Эта дорожная карта разрабатывалась правительством по поручению президента с 2022 г. В декабре прошлого года была представлена первая версия документа, в ней было указано, что российское телеком-оборудование должно вводиться в промышленную эксплуатацию в 2025 г., а с 2028 г. можно будет использовать только российские станции. С начала 2023 г. документ дорабатывался. В частности, в июле премьер Михаил Мишустин подписал постановление о дополнительном выделении 3,5 млрд руб. на разработку базовых станций мобильной связи. Версия документа, с которой ознакомились «Ведомости», датирована 29 августа этого года. Финальная версия дорожной карты должна быть утверждена в середине сентября, уточнил один из собеседников газеты.