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Госфинансирование технологий LTE и 5G могут сократить на 35%

Для устойчивой работы сетей нужна финансовая поддержка, считают эксперты
Анна Устинова
В то время как государство снижает финансирование LTE и 5G, затраты на проект из внебюджетных источников вырастут на 8,3% / Максим Стулов / Ведомости

Бюджетное финансирование разработок отечественного оборудования для сетей LTE и 5G в 2024–2025 гг. может сократиться на треть – с почти 24 млрд руб. (в первой версии документа) до 15,5 млрд руб. Такие показатели указаны в новой версии дорожной карты «Современные и перспективные сети мобильной связи до 2030 г.». Документ есть в распоряжении «Ведомостей», его подлинность подтвердили два источника – в профильной телекомассоциации и производителе оборудования. Запланированный бюджет на реализацию проекта, согласно дорожной карте, также снизится в ближайшие два года на 16,5% до 48,7 млрд руб. При этом внебюджетное финансирование вырастет на 8,3% до 38,8 млрд руб., указано в документе.

Эта дорожная карта разрабатывалась правительством по поручению президента с 2022 г. В декабре прошлого года была подготовлена первая версия документа, в ней было указано, что российское телекомоборудование должно вводиться в промышленную эксплуатацию в 2025 г., а с 2028 г. можно будет использовать только российские станции. С начала 2023 г. документ дорабатывался. В частности, в июле премьер Михаил Мишустин подписал постановление о дополнительном выделении 3,5 млрд руб. на разработку базовых станций мобильной связи. Версия документа, с которой ознакомились «Ведомости», датирована 29 августа этого года. Финальная версия дорожной карты должна быть утверждена правительством в середине сентября, уточнил один из собеседников «Ведомостей».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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