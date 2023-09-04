Госфинансирование технологий LTE и 5G могут сократить на 35%Для устойчивой работы сетей нужна финансовая поддержка, считают эксперты
Бюджетное финансирование разработок отечественного оборудования для сетей LTE и 5G в 2024–2025 гг. может сократиться на треть – с почти 24 млрд руб. (в первой версии документа) до 15,5 млрд руб. Такие показатели указаны в новой версии дорожной карты «Современные и перспективные сети мобильной связи до 2030 г.». Документ есть в распоряжении «Ведомостей», его подлинность подтвердили два источника – в профильной телекомассоциации и производителе оборудования. Запланированный бюджет на реализацию проекта, согласно дорожной карте, также снизится в ближайшие два года на 16,5% до 48,7 млрд руб. При этом внебюджетное финансирование вырастет на 8,3% до 38,8 млрд руб., указано в документе.
Эта дорожная карта разрабатывалась правительством по поручению президента с 2022 г. В декабре прошлого года была подготовлена первая версия документа, в ней было указано, что российское телекомоборудование должно вводиться в промышленную эксплуатацию в 2025 г., а с 2028 г. можно будет использовать только российские станции. С начала 2023 г. документ дорабатывался. В частности, в июле премьер Михаил Мишустин подписал постановление о дополнительном выделении 3,5 млрд руб. на разработку базовых станций мобильной связи. Версия документа, с которой ознакомились «Ведомости», датирована 29 августа этого года. Финальная версия дорожной карты должна быть утверждена правительством в середине сентября, уточнил один из собеседников «Ведомостей».