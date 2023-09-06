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Росстат хочет использовать спутниковые технологии для сбора статистики

Это поможет точнее прогнозировать урожай и помешает уклоняться от налогов
Ярослава Костенко
С помощью орбитальной группировки российских спутников дистанционного зондирования Земли Росстат планирует верифицировать статистику в сфере сельского хозяйства / Роскосмос

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) исследует возможности использования спутниковых технологий для сбора данных в сфере сельского хозяйства. Ведомство опубликовало заявку на проведение научно-исследовательской работы на эту тему, следует из сведений о закупке, размещенных на официальном портале zakupki.gov.ru.

Росстат планирует сверять информацию, полученную в ходе сельскохозяйственной переписи, со спутниковыми изображениями, говорится в материалах к закупке. В описании сказано, что научные изыскания должны включать анализ расхождения сведений об общей посевной площади, о сборе урожая и об итогах сева под него, а также о том, сколько яровых посеяно и сколько озимых сохранилось на зерно. По итогам работы ведомство рассчитывает получить от экспертов данные об эффективности такого подхода, а также предложения по использованию на постоянной основе технологий спутникового мониторинга. Сумма контракта составила 1,3 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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