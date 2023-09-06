Росстат хочет использовать спутниковые технологии для сбора статистики

Росстат хочет использовать спутниковые технологии для сбора статистикиЭто поможет точнее прогнозировать урожай и помешает уклоняться от налогов
Федеральная служба государственной статистики (Росстат) исследует возможности использования спутниковых технологий для сбора данных в сфере сельского хозяйства. Ведомство опубликовало заявку на проведение научно-исследовательской работы на эту тему, следует из сведений о закупке, размещенных на официальном портале zakupki.gov.ru.
Росстат планирует сверять информацию, полученную в ходе сельскохозяйственной переписи, со спутниковыми изображениями, говорится в материалах к закупке. В описании сказано, что научные изыскания должны включать анализ расхождения сведений об общей посевной площади, о сборе урожая и об итогах сева под него, а также о том, сколько яровых посеяно и сколько озимых сохранилось на зерно. По итогам работы ведомство рассчитывает получить от экспертов данные об эффективности такого подхода, а также предложения по использованию на постоянной основе технологий спутникового мониторинга. Сумма контракта составила 1,3 млн руб.