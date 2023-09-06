Две трети российских компаний не страхуют данные от утечек

Самыми дорогими для компаний были утечки сведений, составляющих коммерческую тайну и ноу-хау, а также персональных данных. Именно персональные данные компрометировались чаще всего – в 39% случаев компании допускали их утечку, а в 24% допускались потери сведений, составляющих коммерческую тайну. Застрахованными оказались организации только из трех секторов: образования, банков и топливно-энергетического комплекса.