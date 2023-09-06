Две трети российских компаний не страхуют данные от утечек

Две трети российских компаний не страхуют данные от утечекКак правило, они происходят по вине сотрудников
Более 70% российских компаний не страхуют данные от утечек, при этом в 14% случаев ущерб от потери данных превышает 1 млн руб. Такие выводы приведены специалистами экспертно-аналитического центра ГК InfoWatch в исследовании «Оценка ущерба вследствие утечек информации» (есть в распоряжении «Ведомостей»).
Самыми дорогими для компаний были утечки сведений, составляющих коммерческую тайну и ноу-хау, а также персональных данных. Именно персональные данные компрометировались чаще всего – в 39% случаев компании допускали их утечку, а в 24% допускались потери сведений, составляющих коммерческую тайну. Застрахованными оказались организации только из трех секторов: образования, банков и топливно-энергетического комплекса.
Вы видите 15% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам