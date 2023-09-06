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Две трети российских компаний не страхуют данные от утечек

Как правило, они происходят по вине сотрудников
Мария Арялина Екатерина Кинякина
Евгений Разумный / Ведомости

Более 70% российских компаний не страхуют данные от утечек, при этом в 14% случаев ущерб от потери данных превышает 1 млн руб. Такие выводы приведены специалистами экспертно-аналитического центра ГК InfoWatch в исследовании «Оценка ущерба вследствие утечек информации» (есть в распоряжении «Ведомостей»).

Самыми дорогими для компаний были утечки сведений, составляющих коммерческую тайну и ноу-хау, а также персональных данных. Именно персональные данные компрометировались чаще всего – в 39% случаев компании допускали их утечку, а в 24% допускались потери сведений, составляющих коммерческую тайну. Застрахованными оказались организации только из трех секторов: образования, банков и топливно-энергетического комплекса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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