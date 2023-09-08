Для тестирования беспилотников в подмосковном небе выделяют коридор

Для тестирования беспилотников в подмосковном небе выделяют коридорДля дронов планируют выделить маршрут из «Руднево» до аэродрома «Волосово»
Для испытательных полетов беспилотников могут открыть зону протяженностью 87 км между летно-испытательным комплексом в московском индустриальном парке «Руднево» и подмосковным аэродромом «Волосово». Вопрос создания такой зоны правительство Москвы обсуждает с Госкорпорацией по организации воздушного движения (ОРВД). Об этом рассказал источник «Ведомостей» в компании на рынке беспилотников. Информацию о запуске воздушного коридора подтвердил собеседник в компании – производителе беспилотников. Коридор может заработать уже в 2024 г.
В самом «Руднево» будут испытывать беспилотные авиационные системы (БАС) массой до 30 кг, а тяжелые и сверхтяжелые дроны будут запускать на сторонних полигонах, знает источник «Ведомостей» в компании на рынке беспилотников. Для этих целей Федеральный центр БАС, расположенный в «Руднево», уже подписал четыре соглашения с аэродромами, в числе которых «Волосово». «Ведомости» направили запросы в правительство Москвы и Госкорпорацию по ОРВД.