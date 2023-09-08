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Для тестирования беспилотников в подмосковном небе выделяют коридор

Для дронов планируют выделить маршрут из «Руднево» до аэродрома «Волосово»
Анна Устинова
Евгений Разумный / Ведомости

Для испытательных полетов беспилотников могут открыть зону протяженностью 87 км между летно-испытательным комплексом в московском индустриальном парке «Руднево» и подмосковным аэродромом «Волосово». Вопрос создания такой зоны правительство Москвы обсуждает с Госкорпорацией по организации воздушного движения (ОРВД). Об этом рассказал источник «Ведомостей» в компании на рынке беспилотников. Информацию о запуске воздушного коридора подтвердил собеседник в компании – производителе беспилотников. Коридор может заработать уже в 2024 г.

В самом «Руднево» будут испытывать беспилотные авиационные системы (БАС) массой до 30 кг, а тяжелые и сверхтяжелые дроны будут запускать на сторонних полигонах, знает источник «Ведомостей» в компании на рынке беспилотников. Для этих целей Федеральный центр БАС, расположенный в «Руднево», уже подписал четыре соглашения с аэродромами, в числе которых «Волосово». «Ведомости» направили запросы в правительство Москвы и Госкорпорацию по ОРВД.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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