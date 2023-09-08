Для тестирования беспилотников в подмосковном небе выделяют коридор

В самом «Руднево» будут испытывать беспилотные авиационные системы (БАС) массой до 30 кг, а тяжелые и сверхтяжелые дроны будут запускать на сторонних полигонах, знает источник «Ведомостей» в компании на рынке беспилотников. Для этих целей Федеральный центр БАС, расположенный в «Руднево», уже подписал четыре соглашения с аэродромами, в числе которых «Волосово». «Ведомости» направили запросы в правительство Москвы и Госкорпорацию по ОРВД.