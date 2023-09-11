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Российский IT-рынок вырастет более чем в 2 раза к 2030 году

Отечественные производители будут на нем доминировать
Мария Арялина
Максим Стулов / Ведомости

Объем IT-рынка России (включая софт, услуги по разработке и техподдержке, а также оборудование) вырастет с 3 трлн руб. в 2023 г. до 7 трлн руб. к 2030 г. При этом рынок оборудования достигнет 4,2 трлн руб., а 2,8 трлн руб. будет приходиться на сегмент IT-услуг и программного обеспечения (ПО). Доля отечественных разработчиков в различных сегментах возрастет с 50% в 2023 г. до 90%. К такому выводу пришли аналитики Strategy Partners, с чьим исследованием ознакомились «Ведомости».

Согласно подсчетам Strategy Partners, последние четыре года российский IT-рынок в среднем рос более чем в 2 раза быстрее мирового – на 12% в год против 5% в долларовом выражении. Сфера ПО и IT-услуг развивалась быстрее остальных сегментов: среднегодовой темп ее роста в 2019–2022 гг. составил 19,4%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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