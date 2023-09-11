Российский IT-рынок вырастет более чем в 2 раза к 2030 году

Объем IT-рынка России (включая софт, услуги по разработке и техподдержке, а также оборудование) вырастет с 3 трлн руб. в 2023 г. до 7 трлн руб. к 2030 г. При этом рынок оборудования достигнет 4,2 трлн руб., а 2,8 трлн руб. будет приходиться на сегмент IT-услуг и программного обеспечения (ПО). Доля отечественных разработчиков в различных сегментах возрастет с 50% в 2023 г. до 90%. К такому выводу пришли аналитики Strategy Partners, с чьим исследованием ознакомились «Ведомости».