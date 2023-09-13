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Рынок биллинговых систем увеличится втрое к 2030 году

Рост обеспечат появление новых пользователей софта и увеличение количества услуг
Мария Арялина
Максим Стулов / Ведомости

После двукратного падения в 2022 г. российский рынок биллинговых систем в ближайшие семь лет вырастет более чем в 3 раза – с 4,7 млрд до 14,4 млрд руб. Среднегодовой темп роста до 2030 г. составит 22,4%, прогнозируют аналитики Strategy Partners. С результатами исследования компании, посвященного IT-рынку, ознакомились «Ведомости».

Биллинговые системы – это софт, позволяющий рассчитывать тарификацию, выставлять счета за использование услуг, фиксировать информацию об остатке на счете пользователя. Биллинг позволяет в автоматизированном режиме выставлять клиенту счет за те услуги, которые ему были оказаны, поясняет директор санкт-петербургского филиала «Атомдаты» Илья Рогов. Традиционно одними из ключевых пользователей биллинговых систем были и остаются компании телекоммуникационного сектора, многие из них сейчас развивают направления, связанные с облачными сервисами, отмечает партнер, лидер практики технологического консультирования компании ДРТ (бывшая Deloitte) Тимофей Хорошев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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