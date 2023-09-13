Рынок биллинговых систем увеличится втрое к 2030 году

Рынок биллинговых систем увеличится втрое к 2030 годуРост обеспечат появление новых пользователей софта и увеличение количества услуг
После двукратного падения в 2022 г. российский рынок биллинговых систем в ближайшие семь лет вырастет более чем в 3 раза – с 4,7 млрд до 14,4 млрд руб. Среднегодовой темп роста до 2030 г. составит 22,4%, прогнозируют аналитики Strategy Partners. С результатами исследования компании, посвященного IT-рынку, ознакомились «Ведомости».
Биллинговые системы – это софт, позволяющий рассчитывать тарификацию, выставлять счета за использование услуг, фиксировать информацию об остатке на счете пользователя. Биллинг позволяет в автоматизированном режиме выставлять клиенту счет за те услуги, которые ему были оказаны, поясняет директор санкт-петербургского филиала «Атомдаты» Илья Рогов. Традиционно одними из ключевых пользователей биллинговых систем были и остаются компании телекоммуникационного сектора, многие из них сейчас развивают направления, связанные с облачными сервисами, отмечает партнер, лидер практики технологического консультирования компании ДРТ (бывшая Deloitte) Тимофей Хорошев.