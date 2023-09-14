Мощность российских дата-центров выросла более чем на 20% в 2023 году

В 2022 г. российский рынок услуг ЦОДов увеличился на 28,1% до 89,1 млрд руб., подсчитали аналитики iKS-Consulting. Он включает в себя сегменты cloud (облачные услуги), colocation (размещение клиентского оборудования в ЦОДах) и прочие сервисы. В структуре российского рынка ЦОДов 55% объема в денежном выражении приходится на cloud, 40% – на colocation, оставшиеся проценты делят между собой телеком и прочие сервисы. По прогнозам ведущего консультанта iKS-Consulting Станислава Мирина, в 2023 г. направление colocation в деньгах может вырасти на 20–22%, а cloud – на 30–40%.