Мощность российских дата-центров выросла более чем на 20% в 2023 году

Мощность российских дата-центров выросла более чем на 20% в 2023 годуЭто объясняют переносом в Россию данных из зарубежных облачных сервисов
Мощность отечественных центров обработки данных (ЦОД) в 2023 г. выросла на 21% до 70 300 стойко-мест. Почти треть рынка сейчас занимает «Ростелеком-ЦОД», который оперирует 21 408 стойками. В тройку лидеров входят IXcellerate и DataPro (чуть более 6000 стоек у каждой). Также заметными игроками рынка являются 3data, Selectel, МТС, «Росэнергоатом», Oxygen и ряд других компаний, в распоряжении каждой из которых более 1000 стоек. Такую статистику приводит iKS-Consulting.
В 2022 г. российский рынок услуг ЦОДов увеличился на 28,1% до 89,1 млрд руб., подсчитали аналитики iKS-Consulting. Он включает в себя сегменты cloud (облачные услуги), colocation (размещение клиентского оборудования в ЦОДах) и прочие сервисы. В структуре российского рынка ЦОДов 55% объема в денежном выражении приходится на cloud, 40% – на colocation, оставшиеся проценты делят между собой телеком и прочие сервисы. По прогнозам ведущего консультанта iKS-Consulting Станислава Мирина, в 2023 г. направление colocation в деньгах может вырасти на 20–22%, а cloud – на 30–40%.