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Мощность российских дата-центров выросла более чем на 20% в 2023 году

Это объясняют переносом в Россию данных из зарубежных облачных сервисов
Анна Устинова
Максим Стулов / Ведомости

Мощность отечественных центров обработки данных (ЦОД) в 2023 г. выросла на 21% до 70 300 стойко-мест. Почти треть рынка сейчас занимает «Ростелеком-ЦОД», который оперирует 21 408 стойками. В тройку лидеров входят IXcellerate и DataPro (чуть более 6000 стоек у каждой). Также заметными игроками рынка являются 3data, Selectel, МТС, «Росэнергоатом», Oxygen и ряд других компаний, в распоряжении каждой из которых более 1000 стоек. Такую статистику приводит iKS-Consulting.

В 2022 г. российский рынок услуг ЦОДов увеличился на 28,1% до 89,1 млрд руб., подсчитали аналитики iKS-Consulting. Он включает в себя сегменты cloud (облачные услуги), colocation (размещение клиентского оборудования в ЦОДах) и прочие сервисы. В структуре российского рынка ЦОДов 55% объема в денежном выражении приходится на cloud, 40% – на colocation, оставшиеся проценты делят между собой телеком и прочие сервисы. По прогнозам ведущего консультанта iKS-Consulting Станислава Мирина, в 2023 г. направление colocation в деньгах может вырасти на 20–22%, а cloud – на 30–40%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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