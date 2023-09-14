Сделка по продаже «Билайна» стала безденежной

Сделка по продаже «Билайна» стала безденежнойКомпании договорились полностью закрыть ее за счет выкупа еврооблигаций Veon
Нидерландский холдинг Veon и топ-менеджмент российского «Вымпелкома» (работает под брендом «Билайн»), планирующий выкупить российского телекомоператора у холдинга, уточнили условия сделки. Если в ноябре 2022 г. Veon сообщала, что сделка будет оплачена «главным образом» путем выплаты долга Veon по еврооблициям, теперь стороны уточнили, что вся сумма сделки в 130 млрд руб. будет покрыта за счет еврооблигаций, следует из релиза.
Компании ожидают, что все формальности, необходимые для закрытия сделки, будут завершены до наступления 13 октября – срока погашения облигаций Veon. Об этом говорится в релизе Veon. Представитель «Вымпелкома» от комментариев отказался.
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