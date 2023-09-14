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Сделка по продаже «Билайна» стала безденежной

Компании договорились полностью закрыть ее за счет выкупа еврооблигаций Veon
Екатерина Кинякина Анна Устинова Марина Тюняева (Бочкарёва)
Максим Стулов и Андрей Гордеев / Ведомости

Нидерландский холдинг Veon и топ-менеджмент российского «Вымпелкома» (работает под брендом «Билайн»), планирующий выкупить российского телекомоператора у холдинга, уточнили условия сделки. Если в ноябре 2022 г. Veon сообщала, что сделка будет оплачена «главным образом» путем выплаты долга Veon по еврооблициям, теперь стороны уточнили, что вся сумма сделки в 130 млрд руб. будет покрыта за счет еврооблигаций, следует из релиза.

Компании ожидают, что все формальности, необходимые для закрытия сделки, будут завершены до наступления 13 октября – срока погашения облигаций Veon. Об этом говорится в релизе Veon. Представитель «Вымпелкома» от комментариев отказался.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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