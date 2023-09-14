Сделка по продаже «Билайна» стала безденежной

Нидерландский холдинг Veon и топ-менеджмент российского «Вымпелкома» (работает под брендом «Билайн»), планирующий выкупить российского телекомоператора у холдинга, уточнили условия сделки. Если в ноябре 2022 г. Veon сообщала, что сделка будет оплачена «главным образом» путем выплаты долга Veon по еврооблициям, теперь стороны уточнили, что вся сумма сделки в 130 млрд руб. будет покрыта за счет еврооблигаций, следует из релиза.