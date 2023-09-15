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Российские компании взыскали с иностранных IT-вендоров 4,7 млрд рублей

Практически в 100% случаев суды полностью удовлетворяли требования истцов
Анна Устинова
За отказ работать с Россией IT-компании из недружественных стран получили судебные претензии на миллиарды рублей.И число таких исков будет только расти / Jim Young / Reuters

Российские дистрибуторы и интеграторы, обеспечивающие оптовые поставки софта и «железа» российским заказчикам, добились взысканий с ушедших из страны иностранных производителей на сумму более 4,7 млрд руб. по 43 искам. Такие выводы сделали специалисты юридической фирмы «МЭФ Legal», проанализировав статистику картотеки арбитражного суда (КАД) с февраля 2022 г. «Ведомости» ознакомились с исследованием.

Самую крупную сумму – почти 2 млрд руб. – по двум искам на 1,4 млрд и 550 млн руб. требует российский дистрибутор компьютерной техники OCS Distrubution (ООО «О-си-эс-центр») с ООО «Хьюлетт Паккард энтерпрайз». Это российская «дочка» американского производителя серверов и систем хранения данных Hewlett Packard Enterprise (HPE). В конце июля 2023 г. оба иска суд удовлетворил полностью, но в начале сентября американцы подали апелляции, писали «Ведомости» ранее.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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