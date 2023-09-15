Российские компании взыскали с иностранных IT-вендоров 4,7 млрд рублей

Самую крупную сумму – почти 2 млрд руб. – по двум искам на 1,4 млрд и 550 млн руб. требует российский дистрибутор компьютерной техники OCS Distrubution (ООО «О-си-эс-центр») с ООО «Хьюлетт Паккард энтерпрайз». Это российская «дочка» американского производителя серверов и систем хранения данных Hewlett Packard Enterprise (HPE). В конце июля 2023 г. оба иска суд удовлетворил полностью, но в начале сентября американцы подали апелляции, писали «Ведомости» ранее.