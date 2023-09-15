Российские компании взыскали с иностранных IT-вендоров 4,7 млрд рублей

Российские компании взыскали с иностранных IT-вендоров 4,7 млрд рублейПрактически в 100% случаев суды полностью удовлетворяли требования истцов
Российские дистрибуторы и интеграторы, обеспечивающие оптовые поставки софта и «железа» российским заказчикам, добились взысканий с ушедших из страны иностранных производителей на сумму более 4,7 млрд руб. по 43 искам. Такие выводы сделали специалисты юридической фирмы «МЭФ Legal», проанализировав статистику картотеки арбитражного суда (КАД) с февраля 2022 г. «Ведомости» ознакомились с исследованием.
Самую крупную сумму – почти 2 млрд руб. – по двум искам на 1,4 млрд и 550 млн руб. требует российский дистрибутор компьютерной техники OCS Distrubution (ООО «О-си-эс-центр») с ООО «Хьюлетт Паккард энтерпрайз». Это российская «дочка» американского производителя серверов и систем хранения данных Hewlett Packard Enterprise (HPE). В конце июля 2023 г. оба иска суд удовлетворил полностью, но в начале сентября американцы подали апелляции, писали «Ведомости» ранее.