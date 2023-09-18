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ФАС выступила против индексации цен на связь выше уровня инфляции

С таким предложением в августе выступало Минцифры
Марина Тюняева (Бочкарёва)
Максим Стулов / Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила в правительство отрицательный отзыв на разработанную Минцифры стратегию отрасли связи до 2035 г. ФАС не устроили предложения разрешить операторам связи индексировать тарифы на уровень «не менее индекса потребительских цен», а также перенести часть издержек операторов по обслуживанию инфраструктуры на поставщиков контента – крупнейшие интернет-компании и онлайн-кинотеатры.

О том, что ФАС России в своем отзыве раскритиковала представленную Минцифры стратегию развития связи, «Ведомостям» рассказал собеседник в одном из онлайн-кинотеатров и подтвердили два источника в профильных объединениях и ассоциациях. Получение отрицательного отзыва ФАС также подтвердил источник в правительстве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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