ФАС выступила против индексации цен на связь выше уровня инфляции

ФАС выступила против индексации цен на связь выше уровня инфляцииС таким предложением в августе выступало Минцифры
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила в правительство отрицательный отзыв на разработанную Минцифры стратегию отрасли связи до 2035 г. ФАС не устроили предложения разрешить операторам связи индексировать тарифы на уровень «не менее индекса потребительских цен», а также перенести часть издержек операторов по обслуживанию инфраструктуры на поставщиков контента – крупнейшие интернет-компании и онлайн-кинотеатры.
О том, что ФАС России в своем отзыве раскритиковала представленную Минцифры стратегию развития связи, «Ведомостям» рассказал собеседник в одном из онлайн-кинотеатров и подтвердили два источника в профильных объединениях и ассоциациях. Получение отрицательного отзыва ФАС также подтвердил источник в правительстве.
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