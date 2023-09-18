ФАС выступила против индексации цен на связь выше уровня инфляции

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила в правительство отрицательный отзыв на разработанную Минцифры стратегию отрасли связи до 2035 г. ФАС не устроили предложения разрешить операторам связи индексировать тарифы на уровень «не менее индекса потребительских цен», а также перенести часть издержек операторов по обслуживанию инфраструктуры на поставщиков контента – крупнейшие интернет-компании и онлайн-кинотеатры.