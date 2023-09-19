Минкультуры оснастит музеи системой умного дома и искусственным интеллектом

Минкультуры планирует внедрить до 2030 г. в подведомственных учреждениях технологии IIoT (технологии промышленного интернета вещей) и искусственного интеллекта (ИИ) для распознавания видеопотока, а также систему с личным кабинетом для каждого музея. Также информсистемы учреждений культуры должны быть переведены на единую цифровую платформу «Гостех». Об этом говорится в проекте распоряжения правительства «Стратегическое направление в области цифровой трансформации (СН ЦТ) отрасли культуры до 2030 г.», опубликованном на сайте нормативно-правовых актов 11 сентября.