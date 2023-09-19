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Минкультуры оснастит музеи системой умного дома и искусственным интеллектом

Ведомство разработало проект модернизации учреждений культуры до 2030 года
Мария Арялина
Алексей Даничев / РИА Новости

Минкультуры планирует внедрить до 2030 г. в подведомственных учреждениях технологии IIoT (технологии промышленного интернета вещей) и искусственного интеллекта (ИИ) для распознавания видеопотока, а также систему с личным кабинетом для каждого музея. Также информсистемы учреждений культуры должны быть переведены на единую цифровую платформу «Гостех». Об этом говорится в проекте распоряжения правительства «Стратегическое направление в области цифровой трансформации (СН ЦТ) отрасли культуры до 2030 г.», опубликованном на сайте нормативно-правовых актов 11 сентября.

В первую очередь речь идет об объектах культурного наследия и музейных организациях, следует из документа. Конкретный перечень учреждений культуры, на которые будет распространяться программа, не указан.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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