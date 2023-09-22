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Для критической инфраструктуры смягчают требования

Правительство может разрешить пользоваться импортными программно-аппаратными комплексами после 1 января 2025 г.
Екатерина Кинякина Анна Устинова
Андрей Гордеев / Ведомости

Требования указа президента Владимира Путина о переводе объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) на отечественные решения могут быть смягчены. В соответствии с этим документом, подписанным 30 марта 2022 г., весь софт и программно-аппаратные комплексы (ПАК) на объектах КИИ должны быть импортозамещены до 1 января 2025 г. Но для ПАКов возможно продление до окончания срока эксплуатации уже действующих решений. Такую поправку к указу разработал Минпромторг, рассказал «Ведомостям» федеральный чиновник и подтвердил топ-менеджер одной из нефтегазовых компаний. По их словам, документ был внесен в правительство.

«Ведомости» направили запрос в Минпромторг и пресс-службу правительства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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