Для критической инфраструктуры смягчают требования

Требования указа президента Владимира Путина о переводе объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) на отечественные решения могут быть смягчены. В соответствии с этим документом, подписанным 30 марта 2022 г., весь софт и программно-аппаратные комплексы (ПАК) на объектах КИИ должны быть импортозамещены до 1 января 2025 г. Но для ПАКов возможно продление до окончания срока эксплуатации уже действующих решений. Такую поправку к указу разработал Минпромторг, рассказал «Ведомостям» федеральный чиновник и подтвердил топ-менеджер одной из нефтегазовых компаний. По их словам, документ был внесен в правительство.