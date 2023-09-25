Производство оптоволокна нуждается в господдержке

ФАС рекомендовала Минцифры проанализировать возможность создания в России полного цикла производства оптического волокна, начиная от производства заготовок для вытяжки до финального продукта. В своем отзыве на разработанную Минцифры стратегию отрасли связи до 2035 г. ФАС отметила, что министерство при подготовке документа не уделило этому вопросу должного внимания. «Ведомости» ознакомились с отзывом ФАС, его подлинность подтвердили два источника в профильных объединениях и ассоциациях.