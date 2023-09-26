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В правительстве одобрили компенсации жертвам утечек данных

Изначально за это выступало Минцифры, но комитет Госдумы по информполитике был против
Марина Тюняева (Бочкарёва)
Евгений Разумный / Ведомости

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала идею Минцифры о включении в законопроект об оборотных штрафах за утечки персональных данных (ПД) положения о выплате компенсации пострадавшим. Об этом говорится в заключении комиссии, с которым ознакомились «Ведомости». Согласно предложению Минцифры, которое поддержал кабмин, выплата таких компенсаций позволит компании снизить размер штрафа.

Информацию «Ведомостей» о получении правительственного отзыва подтвердила один из соавторов законопроекта, сенатор Ирина Рукавишникова («Единая Россия»): «Все верно. Планируем учесть предложения правительства и в ближайшее время подготовим законопроект к внесению». «Вопрос рассматривался на комиссии», – сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы правительства в ответ на вопрос о рассмотрении законопроекта по оборотным штрафам за утечки. От дальнейших комментариев он отказался.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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