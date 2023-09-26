В правительстве одобрили компенсации жертвам утечек данных

Информацию «Ведомостей» о получении правительственного отзыва подтвердила один из соавторов законопроекта, сенатор Ирина Рукавишникова («Единая Россия»): «Все верно. Планируем учесть предложения правительства и в ближайшее время подготовим законопроект к внесению». «Вопрос рассматривался на комиссии», – сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы правительства в ответ на вопрос о рассмотрении законопроекта по оборотным штрафам за утечки. От дальнейших комментариев он отказался.