В правительстве одобрили компенсации жертвам утечек данных

В правительстве одобрили компенсации жертвам утечек данныхИзначально за это выступало Минцифры, но комитет Госдумы по информполитике был против
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала идею Минцифры о включении в законопроект об оборотных штрафах за утечки персональных данных (ПД) положения о выплате компенсации пострадавшим. Об этом говорится в заключении комиссии, с которым ознакомились «Ведомости». Согласно предложению Минцифры, которое поддержал кабмин, выплата таких компенсаций позволит компании снизить размер штрафа.
Информацию «Ведомостей» о получении правительственного отзыва подтвердила один из соавторов законопроекта, сенатор Ирина Рукавишникова («Единая Россия»): «Все верно. Планируем учесть предложения правительства и в ближайшее время подготовим законопроект к внесению». «Вопрос рассматривался на комиссии», – сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы правительства в ответ на вопрос о рассмотрении законопроекта по оборотным штрафам за утечки. От дальнейших комментариев он отказался.