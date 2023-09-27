Газета
Технологии Эксклюзивно по подписке

Шведские власти запретили Ericsson поставлять оборудование в Россию

Покупатели не смогут получить базовые станции для сетей связи по заключенным до СВО контрактам
Анна Устинова
Максим Стулов / Ведомости

Правительство Швеции не разрешило компании Ericsson поставлять оборудование российским компаниям. Это следует из опубликованного в российской картотеке арбитражных дел решения суда по иску сотового оператора Tele2 (ООО «Т2 мобайл») к ООО «Сател ТВК», поставлявшему шведское телекомоборудование Ericsson (поступает через вендора – российское АО «Эрикссон корпорация АО»). Как указано в материалах дела, «из-за введенного юридического запрета шведская компания Ericsson AB, производитель, оказалась лишена возможности экспортировать свое оборудование в Российскую Федерацию, при этом Ericsson AB не вправе поставлять оборудование не только в адрес ООО «Сател ТВК», но и любому другому покупателю для поставки в РФ».

9 ноября 2022 г. Tele2 подала иск к Ericsson в Арбитражный суд Москвы с требованиями поставить оборудование по договору от 30 июля 2014 г., выплатить неустойку в размере 4,1 млн евро, а также взыскать астрент (неустойка за неисполнение судебного акта в части поставки оборудования).

Вы видите 11% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных