Шведские власти запретили Ericsson поставлять оборудование в Россию

Шведские власти запретили Ericsson поставлять оборудование в РоссиюПокупатели не смогут получить базовые станции для сетей связи по заключенным до СВО контрактам
Правительство Швеции не разрешило компании Ericsson поставлять оборудование российским компаниям. Это следует из опубликованного в российской картотеке арбитражных дел решения суда по иску сотового оператора Tele2 (ООО «Т2 мобайл») к ООО «Сател ТВК», поставлявшему шведское телекомоборудование Ericsson (поступает через вендора – российское АО «Эрикссон корпорация АО»). Как указано в материалах дела, «из-за введенного юридического запрета шведская компания Ericsson AB, производитель, оказалась лишена возможности экспортировать свое оборудование в Российскую Федерацию, при этом Ericsson AB не вправе поставлять оборудование не только в адрес ООО «Сател ТВК», но и любому другому покупателю для поставки в РФ».
9 ноября 2022 г. Tele2 подала иск к Ericsson в Арбитражный суд Москвы с требованиями поставить оборудование по договору от 30 июля 2014 г., выплатить неустойку в размере 4,1 млн евро, а также взыскать астрент (неустойка за неисполнение судебного акта в части поставки оборудования).