Шведские власти запретили Ericsson поставлять оборудование в Россию

Правительство Швеции не разрешило компании Ericsson поставлять оборудование российским компаниям. Это следует из опубликованного в российской картотеке арбитражных дел решения суда по иску сотового оператора Tele2 (ООО «Т2 мобайл») к ООО «Сател ТВК», поставлявшему шведское телекомоборудование Ericsson (поступает через вендора – российское АО «Эрикссон корпорация АО»). Как указано в материалах дела, «из-за введенного юридического запрета шведская компания Ericsson AB, производитель, оказалась лишена возможности экспортировать свое оборудование в Российскую Федерацию, при этом Ericsson AB не вправе поставлять оборудование не только в адрес ООО «Сател ТВК», но и любому другому покупателю для поставки в РФ».