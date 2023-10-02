«Цифровая экономика» предложила создать оператора для лицензирования ПО

«Цифровая экономика» предложила создать оператора для лицензирования ПОПока инициатива не нашла поддержки у крупнейших компаний
АНО «Цифровая экономика» предложила крупнейшим разработчикам и производителям смартфонов создать оператора для производства и лицензирования отечественных мобильных сервисов. Пока инициатива не нашла поддержки среди больших компаний, хотя российскому ПО требуется помощь для борьбы с иностранными конкурентами, говорит эксперт
Участники рынка мобильной разработки обсуждают возможность создания отраслевого консорциума. Он призван координировать программы развития мобильных технологий на федеральном уровне. Такое предложение содержится в письме гендиректора АНО «Цифровая экономика» Сергея Плуготаренко, которое было отправлено в конце сентября крупнейшим разработчикам приложений и производителям смартфонов.
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