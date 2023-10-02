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«Цифровая экономика» предложила создать оператора для лицензирования ПО

Пока инициатива не нашла поддержки у крупнейших компаний
Марина Тюняева (Бочкарёва) Екатерина Кинякина
Российским разработчикам предложили объединить усилия для определения хороших и плохих сервисов / Евгений Разумный / Ведомости

АНО «Цифровая экономика» предложила крупнейшим разработчикам и производителям смартфонов создать оператора для производства и лицензирования отечественных мобильных сервисов. Пока инициатива не нашла поддержки среди больших компаний, хотя российскому ПО требуется помощь для борьбы с иностранными конкурентами, говорит эксперт

Участники рынка мобильной разработки обсуждают возможность создания отраслевого консорциума. Он призван координировать программы развития мобильных технологий на федеральном уровне. Такое предложение содержится в письме гендиректора АНО «Цифровая экономика» Сергея Плуготаренко, которое было отправлено в конце сентября крупнейшим разработчикам приложений и производителям смартфонов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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