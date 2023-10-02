«Цифровая экономика» предложила создать оператора для лицензирования ПО

АНО «Цифровая экономика» предложила крупнейшим разработчикам и производителям смартфонов создать оператора для производства и лицензирования отечественных мобильных сервисов. Пока инициатива не нашла поддержки среди больших компаний, хотя российскому ПО требуется помощь для борьбы с иностранными конкурентами, говорит эксперт