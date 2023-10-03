Крупные онлайн-площадки начали раскрывать свои рекомендательные алгоритмы

Крупные онлайн-площадки начали раскрывать свои рекомендательные алгоритмыИностранные ресурсы при отказе исполнять закон могут попасть под блокировки
Компании VK, «Яндекс», Ozon, Wildberries, «Сбермаркет», «М.видео-Эльдорадо», ivi, Start опубликовали на своих ресурсах правила применения своих рекомендательных алгоритмов и «колдунщиков». Этого требует от них вступивший в силу с 1 октября 2023 г. закон о рекомендательных алгоритмах. Он распространяется на соцсети, маркетплейсы, онлайн-кинотеатры.
Рекомендательные алгоритмы (в том числе так называемые «колдунщики» поисковых систем) позволяют онлайн-сервису изменять список и порядок данных, выдаваемых конкретному пользователю в ответ на его запрос. Законом предусмотрена публикация правил использования алгоритмизированных сведений. Они должны содержать описание процессов и методов сбора данных, их систематизации и анализа, а также способов осуществления таких процессов и методов при таргетировании запросов пользователей. Требуется раскрыть и виды и источники получения сведений для таргетирования.