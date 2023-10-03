Крупные онлайн-площадки начали раскрывать свои рекомендательные алгоритмы

Рекомендательные алгоритмы (в том числе так называемые «колдунщики» поисковых систем) позволяют онлайн-сервису изменять список и порядок данных, выдаваемых конкретному пользователю в ответ на его запрос. Законом предусмотрена публикация правил использования алгоритмизированных сведений. Они должны содержать описание процессов и методов сбора данных, их систематизации и анализа, а также способов осуществления таких процессов и методов при таргетировании запросов пользователей. Требуется раскрыть и виды и источники получения сведений для таргетирования.