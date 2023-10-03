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Крупные онлайн-площадки начали раскрывать свои рекомендательные алгоритмы

Иностранные ресурсы при отказе исполнять закон могут попасть под блокировки
Анна Устинова Дмитрий Игнатьев
Максим Стулов / Ведомости

Компании VK, «Яндекс», Ozon, Wildberries, «Сбермаркет», «М.видео-Эльдорадо», ivi, Start опубликовали на своих ресурсах правила применения своих рекомендательных алгоритмов и «колдунщиков». Этого требует от них вступивший в силу с 1 ок­тяб­ря 2023 г. за­кон о ре­комен­да­тель­ных ал­го­рит­мах. Он распространяется на соц­се­ти, мар­кет­плей­сы, онлайн-кинотеатры.

Рекомендательные алгоритмы (в том числе так называемые «колдунщики» поисковых систем) позволяют онлайн-сервису изменять список и порядок данных, выдаваемых конкретному пользователю в ответ на его запрос. Законом предусмотрена публикация правил использования алгоритмизированных сведений. Они должны содержать описание процессов и методов сбора данных, их систематизации и анализа, а также способов осуществления таких процессов и методов при таргетировании запросов пользователей. Требуется раскрыть и виды и источники получения сведений для таргетирования.

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