Роскомнадзор объяснил заявление сенатора Шейкина о блокировке VPN-сервисов

Роскомнадзор объяснил заявление сенатора Шейкина о блокировке VPN-сервисовСенатор рассказал, что такие сервисы будут блокировать с 1 марта 2024 года
Роскомнадзор (РКН) получит право самостоятельно принимать решение о блокировке сервисов, распространяющих информацию о методах обхода блокировок запрещенного в России контента. Сейчас это право закреплено за Генпрокуратурой и судами, объяснил «Ведомостям» представитель Роскомнадзора.
Действующее с июля 2023 г. законодательство запрещает распространение сведений о способах и методах обхода блокировок доступа к противоправному контенту, напомнил «Ведомостям» представитель РКН.
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