Роскомнадзор объяснил заявление сенатора Шейкина о блокировке VPN-сервисов

Роскомнадзор (РКН) получит право самостоятельно принимать решение о блокировке сервисов, распространяющих информацию о методах обхода блокировок запрещенного в России контента. Сейчас это право закреплено за Генпрокуратурой и судами, объяснил «Ведомостям» представитель Роскомнадзора.