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Для хранения доверенного софта создадут специальные хранилища

Эксперты оценивают затраты на реализацию проекта в 1–3 млрд рублей
Мария Арялина Марина Тюняева (Бочкарёва)
Евгений Разумный / Ведомости

Для хранения отечественного софта к 2027 г. может быть создана система защищенных репозиториев. Первоначально в нее будет включено около 30% доверенных отечественных решений, а к 2030 г. этот показатель достигнет 80%. Об этом говорится в рабочем документе АНО «Цифровая экономика», составленном по итогам конференции «Э+Данные», которая прошла 11 сентября.

Доверенное программное обеспечение (ДПО) – это софт, который разрабатывается в соответствии с концепцией жизненного цикла безопасной разработки, пояснил «Ведомостям» директор по стратегии и развитию технологий Axiom JDK Роман Карпов. Критерии «доверенности» ПО и программно-аппаратных комплексов (ПАК) определяют ФСТЭК и ФСБ. «В широком смысле доверенным можно назвать ПО, которое прошло проверки по безопасности и иной технический аудит в аккредитованных для этих целей организациях, не содержит «закладки», т. е. его работе заказчик может доверять», – добавил директор департамента разработки ПО компании «Рексофт» Николай Сокорнов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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