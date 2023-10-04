Для хранения доверенного софта создадут специальные хранилища

Доверенное программное обеспечение (ДПО) – это софт, который разрабатывается в соответствии с концепцией жизненного цикла безопасной разработки, пояснил «Ведомостям» директор по стратегии и развитию технологий Axiom JDK Роман Карпов. Критерии «доверенности» ПО и программно-аппаратных комплексов (ПАК) определяют ФСТЭК и ФСБ. «В широком смысле доверенным можно назвать ПО, которое прошло проверки по безопасности и иной технический аудит в аккредитованных для этих целей организациях, не содержит «закладки», т. е. его работе заказчик может доверять», – добавил директор департамента разработки ПО компании «Рексофт» Николай Сокорнов.