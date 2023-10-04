Многие IT-разработчики не увидели эффекта от индустриальных центров компетенций

Многие IT-разработчики не увидели эффекта от индустриальных центров компетенцийПромышленные заказчики ведут разработку в «закрытых клубах»
Почти половина (48,2%) российских IT-разработчиков не увидели в запуске индустриальных центров компетенций (ИЦК) и центров компетенций разработки (ЦКР) реального влияния на софтверную индустрию, а еще 17,7% не почувствовали от них существенной поддержки. Об этом говорится в исследовании ассоциации «Руссофт» (объединяет более 340 IT-компаний), презентованном на заседании пресс-клуба 3 октября.
26,9% опрошенных вообще затруднились дать однозначный ответ об эффективности ИЦК и ЦКР и только 7,2% респондентов сочли инструменты поддержки ИЦК и ЦКР значительными, говорится в исследовании. «Относительно возможностей работы с ИЦК и ЦКР в целом у разработчиков ПО оказалось недостаточно информации», – следует из опроса.
Вы видите 14% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам