Минцифры занялось переоценкой финансирования льготных IT-кредитов

«С учетом того что в отношении дальнейшего уровня ключевой ставки сохраняется неопределенность, в некоторых случаях – когда речь идет о крупных проектах – рассмотрение заявок может приостанавливаться или срок их рассмотрения продлеваться», – предупредил представитель министерства. На сегодня по программе льготного кредитования уже поддержано более 160 проектов с кредитным портфелем порядка 82 млрд руб., добавил он.