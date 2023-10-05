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Минцифры занялось переоценкой финансирования льготных IT-кредитов

Для этого могут потребоваться дополнительные средства из бюджета
Марина Тюняева (Бочкарёва) Екатерина Кинякина
Евгений Разумный / Ведомости

В связи с изменением ключевой ставки ЦБ Минцифры потребовалась переоценка ресурсов для обеспечения IТ-проектов, уже получивших поддержку в виде льготных кредитов, сообщил представитель министерства «Ведомостям». По этой же причине выросли сроки рассмотрения новых заявок, а некоторые заявки на кредиты были приостановлены, добавил он.

«С учетом того что в отношении дальнейшего уровня ключевой ставки сохраняется неопределенность, в некоторых случаях – когда речь идет о крупных проектах – рассмотрение заявок может приостанавливаться или срок их рассмотрения продлеваться», – предупредил представитель министерства. На сегодня по программе льготного кредитования уже поддержано более 160 проектов с кредитным портфелем порядка 82 млрд руб., добавил он.

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