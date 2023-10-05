IT-отрасль предложила Минцифры создать реестр иностранных «деструктивных НКО»Это снизит риски уголовного преследования для разработчиков программ на Linux и PostgreSQL
Участники IT-отрасли попросили Минцифры создать реестр деструктивных некоммерческих организаций (НКО) в сфере IT, действующих за пределами России. В него могут войти недобросовестные организации, представляющие угрозу безопасности и суверенитету России. А это, в свою очередь, позволит снизить риски возможного уголовного преследования для разработчиков софта, которые принимают участие в «добросовестных» иностранных НКО.
Соответствующее предложение комиссия по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России (МО АЮР) совместно с профильными ассоциациями «Руссофт», АРПП, АПКИТ и АНО «Открытый код» направили 4 октября на имя министра цифрового развития Максута Шадаева. Аналогичное письмо направлено зампреду комитета Госдумы по информполитике Антону Горелкину («Единая Россия»). Исполнительный директор АПКИТ Николай Комлев, и. о. директора АНО «Открытый код» Надежда Кострюкова, исполнительный директор АРПП «Отечественный софт» Ренат Лашин и президент «Руссофта» Валентин Макаров подтвердили «Ведомостям», что подписали заключение комиссии.