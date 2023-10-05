IT-отрасль предложила Минцифры создать реестр иностранных «деструктивных НКО»

Участники IT-отрасли попросили Минцифры создать реестр деструктивных некоммерческих организаций (НКО) в сфере IT, действующих за пределами России. В него могут войти недобросовестные организации, представляющие угрозу безопасности и суверенитету России. А это, в свою очередь, позволит снизить риски возможного уголовного преследования для разработчиков софта, которые принимают участие в «добросовестных» иностранных НКО.