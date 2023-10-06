До 2030 года в России может быть создано 10 новых суперкомпьютеров

В документе АНО не уточняется, идет речь о совокупной мощности машин 10 000–15 000 GPU H100 или же о планируемой мощности каждого устройства. H100 – это чипы Nvidia последнего поколения, выпущенные в 2022 г. Каждый процессор содержит 80 млрд транзисторов, что обеспечивает производительность в 56–66 терафлопсов. В сентябре 2022 г. стало известно, что США ввели ограничения на экспорт в Россию и Китай ряда графических процессоров (GPU) производства AMD и Nvidia (в том числе H100).