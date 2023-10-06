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До 2030 года в России может быть создано 10 новых суперкомпьютеров

У них есть шанс попасть в мировой суперкомпьютерный рейтинг
Екатерина Кинякина
SberCloud

В России до 2030 г. может появиться 10 новых суперкомпьютеров мощностью 10 000–15 000 GPU H100. Об этом говорится в рабочем документе АНО «Цифровая экономика», составленном по итогам конференции «Э+Данные», которая прошла 11 сентября. Свод предложений, составленных по итогам конференции, АНО должно направить в правительство.

В документе АНО не уточняется, идет речь о совокупной мощности машин 10 000–15 000 GPU H100 или же о планируемой мощности каждого устройства. H100 – это чипы Nvidia последнего поколения, выпущенные в 2022 г. Каждый процессор содержит 80 млрд транзисторов, что обеспечивает производительность в 56–66 терафлопсов. В сентябре 2022 г. стало известно, что США ввели ограничения на экспорт в Россию и Китай ряда графических процессоров (GPU) производства AMD и Nvidia (в том числе H100).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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