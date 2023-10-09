Все данные к 2030 году предложили собирать в единое хранилище

Как следует из презентации, обсуждение которой подтвердил источник в «Цифровой экономике», создать единое доверенное хранилище данных планируется уже к 2030 г. К этому моменту «90% обработанных данных в обезличенном или персонифицированном виде доступны государству, бизнесу и гражданам в едином доверенном источнике для развития data driven госуправления и бизнеса в РФ», указано в презентации.