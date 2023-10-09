Все данные к 2030 году предложили собирать в единое хранилище

Все данные к 2030 году предложили собирать в единое хранилищеТакую инициативу обсуждают эксперты АНО «Цифровая экономика»
Возглавляемая вице-президентом «Ростелекома» Борисом Глазковым группа экспертов в составе АНО «Цифровая экономика» предложила создать единое доверенное хранилище данных, следует из презентации АНО, с которой ознакомились «Ведомости». По словам источника в «Цифровой экономике», презентация обсуждалась 11 сентября в рамках консультаций по формированию предложений для нацпроекта «Экономика данных», которые АНО собирала для отправки в правительство.
Как следует из презентации, обсуждение которой подтвердил источник в «Цифровой экономике», создать единое доверенное хранилище данных планируется уже к 2030 г. К этому моменту «90% обработанных данных в обезличенном или персонифицированном виде доступны государству, бизнесу и гражданам в едином доверенном источнике для развития data driven госуправления и бизнеса в РФ», указано в презентации.