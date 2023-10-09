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Все данные к 2030 году предложили собирать в единое хранилище

Такую инициативу обсуждают эксперты АНО «Цифровая экономика»
Марина Тюняева (Бочкарёва) Мария Арялина
Максим Стулов / Ведомости

Возглавляемая вице-президентом «Ростелекома» Борисом Глазковым группа экспертов в составе АНО «Цифровая экономика» предложила создать единое доверенное хранилище данных, следует из презентации АНО, с которой ознакомились «Ведомости». По словам источника в «Цифровой экономике», презентация обсуждалась 11 сентября в рамках консультаций по формированию предложений для нацпроекта «Экономика данных», которые АНО собирала для отправки в правительство.

Как следует из презентации, обсуждение которой подтвердил источник в «Цифровой экономике», создать единое доверенное хранилище данных планируется уже к 2030 г. К этому моменту «90% обработанных данных в обезличенном или персонифицированном виде доступны государству, бизнесу и гражданам в едином доверенном источнике для развития data driven госуправления и бизнеса в РФ», указано в презентации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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