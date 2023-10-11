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Раскрытие алгоритмов ИИ может увеличить число манипуляций поисковой выдачей

Отраслевой альянс предложил дать пользователям право отключать рекомендации
Анна Устинова
Максим Стулов / Ведомости

Раскрытие рекомендательных алгоритмов интернет-сервисами чревато злоупотреблениями со стороны недобросовестных поставщиков товаров и услуг. Они могут использовать полученную информацию для того, чтобы искусственно накручивать рейтинги продуктов и манипулировать предпочтениями пользователей. О таких рисках говорится в «Этических рекомендациях по применению алгоритмов ИИ в работе цифровых сервисов». Документ подготовлен Альянсом в сфере искусственного интеллекта, в который входят «Яндекс», VK, «Сбер», «Газпром нефть», РФПИ, «Самолет», «Уралхим», «Русагро», «Сибур», «Северсталь» и другие крупные компании. Разработку рекомендаций подтвердили представители двух компаний – участниц альянса.

Рекомендательные алгоритмы (в том числе так называемые колдунщики поисковых систем) позволяют онлайн-сервису изменять список и порядок данных, выдаваемых пользователю в ответ на его запрос.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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