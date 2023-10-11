Раскрытие алгоритмов ИИ может увеличить число манипуляций поисковой выдачей

Раскрытие рекомендательных алгоритмов интернет-сервисами чревато злоупотреблениями со стороны недобросовестных поставщиков товаров и услуг. Они могут использовать полученную информацию для того, чтобы искусственно накручивать рейтинги продуктов и манипулировать предпочтениями пользователей. О таких рисках говорится в «Этических рекомендациях по применению алгоритмов ИИ в работе цифровых сервисов». Документ подготовлен Альянсом в сфере искусственного интеллекта, в который входят «Яндекс», VK, «Сбер», «Газпром нефть», РФПИ, «Самолет», «Уралхим», «Русагро», «Сибур», «Северсталь» и другие крупные компании. Разработку рекомендаций подтвердили представители двух компаний – участниц альянса.