Рынок систем для работы с данными на 70% состоит из иностранных решений

Рынок систем для работы с данными на 70% состоит из иностранных решенийК 2024 году доля отечественного софта тут может достичь 50%
Почти две трети – 70% – российского рынка решений для сбора, аналитики и визуализации данных (BI-систем) на сегодня представлено иностранными вендорами. Такая статистика приведена в исследовании компании-разработчика «Нота» (входит в группу Т1), с которым ознакомились «Ведомости». Оставшиеся 30% – продукты российского производства, но лишь половина из них входит в реестр отечественного ПО Минцифры и может быть использована госсектором и компаниями с госучастием, говорится в исследовании.
Речь идет о системах, которые преобразуют информацию из разных источников в удобную и понятную аналитику с визуализацией данных. «Например, BI-систему можно подключить к базе данных о деятельности торговых точек и настроить отчет удобным образом. Ближайший аналог – сводные таблицы в Excel, только с графиками», – объясняет руководитель направления продуктового маркетинга UMNO digital Сергей Иващенко. Такими решениями пользуются маркетинговые и финансовые подразделения компаний, а также топ-менеджмент.