Рынок систем для работы с данными на 70% состоит из иностранных решений

Почти две трети – 70% – российского рынка решений для сбора, аналитики и визуализации данных (BI-систем) на сегодня представлено иностранными вендорами. Такая статистика приведена в исследовании компании-разработчика «Нота» (входит в группу Т1), с которым ознакомились «Ведомости». Оставшиеся 30% – продукты российского производства, но лишь половина из них входит в реестр отечественного ПО Минцифры и может быть использована госсектором и компаниями с госучастием, говорится в исследовании.