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Рынок систем для работы с данными на 70% состоит из иностранных решений

К 2024 году доля отечественного софта тут может достичь 50%
Мария Арялина Анна Устинова Екатерина Кинякина
Freepik

Почти две трети – 70% – российского рынка решений для сбора, аналитики и визуализации данных (BI-систем) на сегодня представлено иностранными вендорами. Такая статистика приведена в исследовании компании-разработчика «Нота» (входит в группу Т1), с которым ознакомились «Ведомости». Оставшиеся 30% – продукты российского производства, но лишь половина из них входит в реестр отечественного ПО Минцифры и может быть использована госсектором и компаниями с госучастием, говорится в исследовании.

Речь идет о системах, которые преобразуют информацию из разных источников в удобную и понятную аналитику с визуализацией данных. «Например, BI-систему можно подключить к базе данных о деятельности торговых точек и настроить отчет удобным образом. Ближайший аналог – сводные таблицы в Excel, только с графиками», – объясняет руководитель направления продуктового маркетинга UMNO digital Сергей Иващенко. Такими решениями пользуются маркетинговые и финансовые подразделения компаний, а также топ-менеджмент.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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