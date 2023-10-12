Минцифры просит на четверть увеличить финансирование льготных IТ-кредитов

Минцифры просит на четверть увеличить финансирование льготных IТ-кредитовСредства могут перебросить с проектов нацпрограммы «Цифровая экономика»
Минцифры предложило правительству увеличить финансирование программ льготного кредитования IT-компаний на 25% до конца 2023 г., рассказал «Ведомостям» представитель ведомства. Он напомнил, что на этот год в федеральном бюджете на льготные IТ-кредиты заложено 2 млрд руб. Дополнительное финансирование в размере 500 млн руб. может быть получено путем перераспределения бюджета с других ведомственных проектов, входящих в нацпрограмму «Цифровая экономика», уточнил собеседник.
В сентябре «Ведомости» сообщали, что Минцифры пришлось проводить перерасчет средств, заложенных на финансирование программ льготного кредитования в связи с повышением ключевой ставки ЦБ. С начала лета она была поднята до 8,5%, затем до 12%, а 15 сентября еще на 1 п. п. до 13%. По схеме льготного кредитования IT-отрасли министерство компенсирует банку, который выдает льготный кредит, разницу между льготной ставкой, которую платит получатель кредита, и ключевой ставкой ЦБ, пояснял тогда «Ведомостям» вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков.