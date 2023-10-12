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Минцифры просит на четверть увеличить финансирование льготных IТ-кредитов

Средства могут перебросить с проектов нацпрограммы «Цифровая экономика»
Марина Тюняева (Бочкарёва)
Андрей Гордеев / Ведомости

Минцифры предложило правительству увеличить финансирование программ льготного кредитования IT-компаний на 25% до конца 2023 г., рассказал «Ведомостям» представитель ведомства. Он напомнил, что на этот год в федеральном бюджете на льготные IТ-кредиты заложено 2 млрд руб. Дополнительное финансирование в размере 500 млн руб. может быть получено путем перераспределения бюджета с других ведомственных проектов, входящих в нацпрограмму «Цифровая экономика», уточнил собеседник.

В сентябре «Ведомости» сообщали, что Минцифры пришлось проводить перерасчет средств, заложенных на финансирование программ льготного кредитования в связи с повышением ключевой ставки ЦБ. С начала лета она была поднята до 8,5%, затем до 12%, а 15 сентября еще на 1 п. п. до 13%. По схеме льготного кредитования IT-отрасли министерство компенсирует банку, который выдает льготный кредит, разницу между льготной ставкой, которую платит получатель кредита, и ключевой ставкой ЦБ, пояснял тогда «Ведомостям» вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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