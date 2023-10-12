Минцифры просит на четверть увеличить финансирование льготных IТ-кредитов

В сентябре «Ведомости» сообщали, что Минцифры пришлось проводить перерасчет средств, заложенных на финансирование программ льготного кредитования в связи с повышением ключевой ставки ЦБ. С начала лета она была поднята до 8,5%, затем до 12%, а 15 сентября еще на 1 п. п. до 13%. По схеме льготного кредитования IT-отрасли министерство компенсирует банку, который выдает льготный кредит, разницу между льготной ставкой, которую платит получатель кредита, и ключевой ставкой ЦБ, пояснял тогда «Ведомостям» вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков.