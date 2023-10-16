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До 30% персональных данных утекает по вине сотрудников

Основная мотивация инсайдеров – возможность получения материальной выгоды
Анна Устинова
Денис Абрамов / Ведомости

Причины утечек персональных данных (ПД) из государственных информсистем (ГИС) за год изменились. Это выяснили эксперты компании «Серчинформ», опросив 1300 сотрудников госучреждений. К персональным данным относятся не только ФИО и сведения из различных документов, удостоверяющих личность и статус, но и информация из электронных аккаунтов, факты о состоянии здоровья и личных убеждениях/предпочтениях, используя которые можно установить личность человека.

Большинство утечек по-прежнему связаны с неосмотрительностью самих граждан, которым принадлежат персональные данные: в 2022 г. на них приходилось 43,6%, а в 2023 г. – 38,6%, говорится в исследовании. Респонденты признают, что пользователи стали внимательнее относиться к сохранности их ПД. Одной из основных причин утечек опрошенные считают внешние атаки на ГИС, но доля выбравших указанный вариант медленно снижается – с 32,7% в 2022 г. до 31% в 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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