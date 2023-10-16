До 30% персональных данных утекает по вине сотрудников

Большинство утечек по-прежнему связаны с неосмотрительностью самих граждан, которым принадлежат персональные данные: в 2022 г. на них приходилось 43,6%, а в 2023 г. – 38,6%, говорится в исследовании. Респонденты признают, что пользователи стали внимательнее относиться к сохранности их ПД. Одной из основных причин утечек опрошенные считают внешние атаки на ГИС, но доля выбравших указанный вариант медленно снижается – с 32,7% в 2022 г. до 31% в 2023 г.