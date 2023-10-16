До 30% персональных данных утекает по вине сотрудников

До 30% персональных данных утекает по вине сотрудниковОсновная мотивация инсайдеров – возможность получения материальной выгоды
Причины утечек персональных данных (ПД) из государственных информсистем (ГИС) за год изменились. Это выяснили эксперты компании «Серчинформ», опросив 1300 сотрудников госучреждений. К персональным данным относятся не только ФИО и сведения из различных документов, удостоверяющих личность и статус, но и информация из электронных аккаунтов, факты о состоянии здоровья и личных убеждениях/предпочтениях, используя которые можно установить личность человека.
Большинство утечек по-прежнему связаны с неосмотрительностью самих граждан, которым принадлежат персональные данные: в 2022 г. на них приходилось 43,6%, а в 2023 г. – 38,6%, говорится в исследовании. Респонденты признают, что пользователи стали внимательнее относиться к сохранности их ПД. Одной из основных причин утечек опрошенные считают внешние атаки на ГИС, но доля выбравших указанный вариант медленно снижается – с 32,7% в 2022 г. до 31% в 2023 г.