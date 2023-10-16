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Телеканалы и операторов связи обяжут создать ИБ-подразделения

Ранее такие требования распространялись только на критическую информационную инфраструктуру
Екатерина Кинякина Марина Тюняева (Бочкарёва) Анна Устинова
Максим Стулов / Ведомости

Российские компании – владельцы средств массовой информации (СМИ) должны будут до 2025 г. создать внутренние структурные подразделения, отвечающие за вопросы информационной безопасности (ИБ). Это требование будет распространяться на все каналы первого и второго мультиплексов, а также на «Российскую газету», ИТАР-ТАСС и МИА «Россия сегодня». Помимо того, они должны будут перейти на отечественные средства защиты информации (СЗИ), а использование СЗИ из недружественных стран будет запрещено.

Это же требование с 1 января 2025 г. будет распространяться на операторов сотой связи и спутникового ТВ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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