Телеканалы и операторов связи обяжут создать ИБ-подразделения

Российские компании – владельцы средств массовой информации (СМИ) должны будут до 2025 г. создать внутренние структурные подразделения, отвечающие за вопросы информационной безопасности (ИБ). Это требование будет распространяться на все каналы первого и второго мультиплексов, а также на «Российскую газету», ИТАР-ТАСС и МИА «Россия сегодня». Помимо того, они должны будут перейти на отечественные средства защиты информации (СЗИ), а использование СЗИ из недружественных стран будет запрещено.