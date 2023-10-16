Телеканалы и операторов связи обяжут создать ИБ-подразделения

Телеканалы и операторов связи обяжут создать ИБ-подразделенияРанее такие требования распространялись только на критическую информационную инфраструктуру
Российские компании – владельцы средств массовой информации (СМИ) должны будут до 2025 г. создать внутренние структурные подразделения, отвечающие за вопросы информационной безопасности (ИБ). Это требование будет распространяться на все каналы первого и второго мультиплексов, а также на «Российскую газету», ИТАР-ТАСС и МИА «Россия сегодня». Помимо того, они должны будут перейти на отечественные средства защиты информации (СЗИ), а использование СЗИ из недружественных стран будет запрещено.
Это же требование с 1 января 2025 г. будет распространяться на операторов сотой связи и спутникового ТВ.
Вы видите 11% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам