Минпромторг предложил продлить упрощенный ввоз электроники из-за рубежа

Минпромторг предложил продлить упрощенный ввоз электроники из-за рубежаРечь идет о пользовательском и корпоративном оборудовании, объясняют эксперты
Ввоз иностранного оборудования с функцией криптографического шифрования может быть продлен до конца 2024 г. Об этом говорится в проекте постановления, разработанном Минпромторгом. Документ опубликован на сайте нормативно-правовых актов 11 октября.
Изменения планируется внести в постановление правительства «Об установлении особенностей ввоза в РФ шифровальных (криптографических) средств и товаров, их содержащих» от 9 мая 2022 г. Согласно ему, параллельный импорт (ввоз в страну без разрешения правообладателя, ушедшего с российского рынка) таких устройств разрешен до конца 2023 г.
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