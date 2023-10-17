Минпромторг предложил продлить упрощенный ввоз электроники из-за рубежа

Изменения планируется внести в постановление правительства «Об установлении особенностей ввоза в РФ шифровальных (криптографических) средств и товаров, их содержащих» от 9 мая 2022 г. Согласно ему, параллельный импорт (ввоз в страну без разрешения правообладателя, ушедшего с российского рынка) таких устройств разрешен до конца 2023 г.