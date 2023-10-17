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Минпромторг предложил продлить упрощенный ввоз электроники из-за рубежа

Речь идет о пользовательском и корпоративном оборудовании, объясняют эксперты
Мария Арялина Анна Устинова
Евгений Разумный / Ведомости

Ввоз иностранного оборудования с функцией криптографического шифрования может быть продлен до конца 2024 г. Об этом говорится в проекте постановления, разработанном Минпромторгом. Документ опубликован на сайте нормативно-правовых актов 11 октября.

Изменения планируется внести в постановление правительства «Об установлении особенностей ввоза в РФ шифровальных (криптографических) средств и товаров, их содержащих» от 9 мая 2022 г. Согласно ему, параллельный импорт (ввоз в страну без разрешения правообладателя, ушедшего с российского рынка) таких устройств разрешен до конца 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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