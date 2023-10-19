Предприятия из новых регионов могут получить скидку до 80% на российский софт

Аналогичный механизм субсидирования предприятиям малого и среднего бизнеса (МСБ) 50% купленного набора российского софта уже реализовывал Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) в 2021 г., пояснили собеседники «Ведомостей». Компании МСБ могли приобретать ПО из определенного списка со скидкой в 50%, а государство компенсировало половину стоимости лицензии его производителям. Этот же механизм хотят распространить на новые регионы, говорят они. Но пока объемы финансирования и их источники не определены и продолжит ли РФРИТ заниматься администрированием средств для новых регионов – не понятно.