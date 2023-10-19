Опубликованы критерии по выбору оператора для реестра провайдеров хостинга

Опубликованы критерии по выбору оператора для реестра провайдеров хостингаРанее все реестры в области регулирования интернета вел сам Роскомнадзор
Минцифры сформулировало критерии, в соответствии с которыми будет определен оператор отечественного реестра провайдеров хостинга. Об этом говорится в проекте постановления министерства, опубликованном на сайте нормативно-правовых актов. Согласно изменениям в законе «О связи», обязанности по регулированию деятельности провайдеров хостинга возложены на Роскомнадзор (РКН), но для ведения реестра ведомство сможет привлечь организацию, зарегистрированную на территории РФ, следует из проекта.
В конце июля 2023 г. «Ведомости» писали, что Госдума приняла изменения в законы «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О связи». Они включают создание нового реестра провайдеров хостинга, регистрация в реестре будет для этих компаний обязательной. Провайдеры обязаны быть зарегистрированы на территории России, их вычислительные мощности также должны быть расположены в нашей стране и иметь технические возможности для обеспечения требований о защите информации и для установки технических средств противодействия угрозам.