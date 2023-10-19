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Опубликованы критерии по выбору оператора для реестра провайдеров хостинга

Ранее все реестры в области регулирования интернета вел сам Роскомнадзор
Мария Арялина
Евгений Разумный / Ведомости

Минцифры сформулировало критерии, в соответствии с которыми будет определен оператор отечественного реестра провайдеров хостинга. Об этом говорится в проекте постановления министерства, опубликованном на сайте нормативно-правовых актов. Согласно изменениям в законе «О связи», обязанности по регулированию деятельности провайдеров хостинга возложены на Роскомнадзор (РКН), но для ведения реестра ведомство сможет привлечь организацию, зарегистрированную на территории РФ, следует из проекта.

В конце июля 2023 г. «Ведомости» писали, что Госдума приняла изменения в законы «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О связи». Они включают создание нового реестра провайдеров хостинга, регистрация в реестре будет для этих компаний обязательной. Провайдеры обязаны быть зарегистрированы на территории России, их вычислительные мощности также должны быть расположены в нашей стране и иметь технические возможности для обеспечения требований о защите информации и для установки технических средств противодействия угрозам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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