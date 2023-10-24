Для беспилотников появится центр по импортозамещению софта

Для беспилотников появится центр по импортозамещению софтаСтруктура под эгидой Минцифры должна обеспечить отрасли единую экспертизу
Президиум правительственной комиссии по цифровому развитию утвердил новый центр компетенций разработки (ЦКР) по развитию российского общесистемного и прикладного программного обеспечения «Беспилотные авиационные системы» (БАС). Документ был подписан еще летом, но активная работа по центру началась месяц назад, рассказал «Ведомостям» источник в профильной ассоциации и подтвердил собеседник из числа разработчиков. ЦКР БАС займется анализом недостающих софтверных решений для дронов и заменой иностранных решений на собственные средства участников.
«Участниками ЦКР были сформированы и проработаны инициативы, которые впоследствии легли в основу национального проекта по беспилотным авиационным системам. В рамках этого нацпроекта предусмотрены специализированные инструменты поддержки проектов по развитию БАС», — сообщил представитель Минцифры. Участники центра также могут инициировать проекты по созданию и развитию ИТ-решений по тематике БАС и претендовать на доступ к льготному кредитованию, добавил он.
ЦКР БАС создан по инициативе Минцифры для консолидации потребностей участников рынка и экспертизы инициатив и мероприятий нацпроекта по беспилотникам в части цифровых платформ, заявил представитель Минпромторга. Ведомство участвует в работе ЦКР и координирует с ним проекты мероприятий, направленных на создание интегрированного цифрового пространства БАС, добавил он.