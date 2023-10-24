Для беспилотников появится центр по импортозамещению софта

«Участниками ЦКР были сформированы и проработаны инициативы, которые впоследствии легли в основу национального проекта по беспилотным авиационным системам. В рамках этого нацпроекта предусмотрены специализированные инструменты поддержки проектов по развитию БАС», — сообщил представитель Минцифры. Участники центра также могут инициировать проекты по созданию и развитию ИТ-решений по тематике БАС и претендовать на доступ к льготному кредитованию, добавил он.