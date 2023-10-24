Газета
Технологии Эксклюзивно по подписке

Для беспилотников появится центр по импортозамещению софта

Структура под эгидой Минцифры должна обеспечить отрасли единую экспертизу
Анна Устинова
Евгений Разумный / Ведомости

Президиум правительственной комиссии по цифровому развитию утвердил новый центр компетенций разработки (ЦКР) по развитию российского общесистемного и прикладного программного обеспечения «Беспилотные авиационные системы» (БАС). Документ был подписан еще летом, но активная работа по центру началась месяц назад, рассказал «Ведомостям» источник в профильной ассоциации и подтвердил собеседник из числа разработчиков. ЦКР БАС займется анализом недостающих софтверных решений для дронов и заменой иностранных решений на собственные средства участников.

«Участниками ЦКР были сформированы и проработаны инициативы, которые впоследствии легли в основу национального проекта по беспилотным авиационным системам. В рамках этого нацпроекта предусмотрены специализированные инструменты поддержки проектов по развитию БАС», — сообщил представитель Минцифры. Участники центра также могут инициировать проекты по созданию и развитию ИТ-решений по тематике БАС и претендовать на доступ к льготному кредитованию, добавил он.

ЦКР БАС создан по инициативе Минцифры для консолидации потребностей участников рынка и экспертизы инициатив и мероприятий нацпроекта по беспилотникам в части цифровых платформ, заявил представитель Минпромторга. Ведомство участвует в работе ЦКР и координирует с ним проекты мероприятий, направленных на создание интегрированного цифрового пространства БАС, добавил он.

Вы видите 21% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных