Единый оператор по управлению дронами в России получил частоты

По словам Тура, вопрос работы БПЛА обсуждался на одном из последних заседаний ГКРЧ. В рамках этого заседания для развития беспилотной авиации были выделены диапазоны частот 390–400 МГц и 5 ГГц. «Речь идет о единой системе наземной инфраструктуры линии управления беспилотниками. Есть большая программа. И эту инфраструктуру будет создавать оператор, которого определит... ну, в контуре Росавиации», – отметил Тур.