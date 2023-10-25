Единый оператор по управлению дронами в России получил частоты

Единый оператор по управлению дронами в России получил частотыРечь идет об общей системе наземной инфраструктуры контроля за беспилотниками
Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) утвердила выделение двух диапазонов частот для работы единого оператора по управлению беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в России, сообщил 24 октября на форуме «Спектр» директор департамента по госрегулированию телекоммуникационного рынка Минцифры Дмитрий Тур.
С записью выступления Тура ознакомились «Ведомости», представитель Минцифры подтвердил выступление чиновника на мероприятии. Как уточнил собеседник в пресс-службе Минцифры, оператор этой инфраструктуры пока не утвержден: «Его должно определить правительство».
По словам Тура, вопрос работы БПЛА обсуждался на одном из последних заседаний ГКРЧ. В рамках этого заседания для развития беспилотной авиации были выделены диапазоны частот 390–400 МГц и 5 ГГц. «Речь идет о единой системе наземной инфраструктуры линии управления беспилотниками. Есть большая программа. И эту инфраструктуру будет создавать оператор, которого определит... ну, в контуре Росавиации», – отметил Тур.