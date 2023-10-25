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Единый оператор по управлению дронами в России получил частоты

Речь идет об общей системе наземной инфраструктуры контроля за беспилотниками
Марина Тюняева (Бочкарёва) Анна Устинова
Юрий Смитюк / ТАСС

Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) утвердила выделение двух диапазонов частот для работы единого оператора по управлению беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в России, сообщил 24 октября на форуме «Спектр» директор департамента по госрегулированию телекоммуникационного рынка Минцифры Дмитрий Тур.

С записью выступления Тура ознакомились «Ведомости», представитель Минцифры подтвердил выступление чиновника на мероприятии. Как уточнил собеседник в пресс-службе Минцифры, оператор этой инфраструктуры пока не утвержден: «Его должно определить правительство».

По словам Тура, вопрос работы БПЛА обсуждался на одном из последних заседаний ГКРЧ. В рамках этого заседания для развития беспилотной авиации были выделены диапазоны частот 390–400 МГц и 5 ГГц. «Речь идет о единой системе наземной инфраструктуры линии управления беспилотниками. Есть большая программа. И эту инфраструктуру будет создавать оператор, которого определит... ну, в контуре Росавиации», – отметил Тур.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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