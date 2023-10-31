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Российские производители светодиодов проигрывают в борьбе с импортом

Китайские лампочки и электросчетчики все еще в несколько раз дешевле
Анна Устинова
Евгений Разумный / Ведомости

Производители электронной продукции обратились в правительство с предложением ввести отчетность по соблюдению требований о минимальной обязательной доле закупок отечественной светотехники и счетчиков электроэнергии, а также установить штрафы за их невыполнение. Об этом говорится в письме Ассоциации предприятий в сфере радиоэлектроники, IТ, цифровых инноваций и инжиниринга (в состав участников входят производитель электроники GS Group, производители конечной электронной продукции, электронной компонентной базы в светотехнической и измерительной сферах). «Ведомости» ознакомились с копией письма, направленного ассоциацией 27 октября на имя премьера Михаила Мишустина.

Правительство в феврале 2023 г. уже ввело минимальную долю закупки отечественной продукции в 90%, но отчетность по соблюдению квот и ответственность за их несоблюдение не установлены, отмечают авторы письма. Кроме того, с 1 января 2023 г. владельцы интеллектуальных систем учета электроэнергии (умные счетчики) должны быть оштрафованы за нарушение обязательств по их установке. Но величина штрафов в нормативных документах отсутствует и неясно, когда она появится, говорится в письме. С 1 января 2024 г. вводится наказание для гарантирующих поставщиков электроэнергии за нарушения при приобретении, установке, замене, допуске в эксплуатацию приборов учета иностранного происхождения, но оно не является существенным (для должностных лиц – от 20 000 до 30 000 руб., а для юрлиц – от 50 000 до 100 000 руб.). По мнению авторов обращения, это «не дает стимула для соблюдения требований законодательства».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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