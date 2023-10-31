Российские производители светодиодов проигрывают в борьбе с импортом

Правительство в феврале 2023 г. уже ввело минимальную долю закупки отечественной продукции в 90%, но отчетность по соблюдению квот и ответственность за их несоблюдение не установлены, отмечают авторы письма. Кроме того, с 1 января 2023 г. владельцы интеллектуальных систем учета электроэнергии (умные счетчики) должны быть оштрафованы за нарушение обязательств по их установке. Но величина штрафов в нормативных документах отсутствует и неясно, когда она появится, говорится в письме. С 1 января 2024 г. вводится наказание для гарантирующих поставщиков электроэнергии за нарушения при приобретении, установке, замене, допуске в эксплуатацию приборов учета иностранного происхождения, но оно не является существенным (для должностных лиц – от 20 000 до 30 000 руб., а для юрлиц – от 50 000 до 100 000 руб.). По мнению авторов обращения, это «не дает стимула для соблюдения требований законодательства».