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Почти половина DDoS-атак в III квартале проведена из России

Это затрудняет блокирование запросов по геопризнаку
Анна Устинова
Freepik

Злоумышленники удвоили активность DDoS-атак и стали генерировать вредоносный трафик внутри российских сетей. Об этом говорится в исследовании компании Qrator Labs, специализирующейся на обеспечении доступности интернет-ресурсов и нейтрализации DDoS-атак. «Ведомости» ознакомились с выводами исследования.

DDoS-атака представляет собой массу одновременных запросов к какому-либо интернет-ресурсу, идущих с различных зараженных устройств – так называемого ботнета, который может включать от сотен до десятков тысяч IP-адресов. Сайт не успевает обработать запросы и «ложится». Если IP-адреса, участвующие в DDoS-атаке, можно объединить по какому-либо признаку, например аномальный трафик идет из определенной страны, то специалисты в области киберзащиты блокируют IP-адреса этого государства. Если компания вовремя принимает меры, то обычный пользователь может ничего не заметить.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных