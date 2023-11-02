Для студентов в новых регионах создали электронные зачетки и ведомости

Для студентов в новых регионах создали электронные зачетки и ведомостиМестные вузы подключают к образовательной платформе «Ростелекома»
Университеты в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях начали подключать к электронной образовательной платформе, разработанной «Ростелекомом». Это облачное решение, через которое студенты могут посмотреть расписание, проверить электронную зачетку, совместно редактировать документы и слушать видеолекции. Об этом говорится в рассылке, направленной оператором в вузы новых регионов России в конце октября. «Ведомости» ознакомились с содержанием письма, реализацию проекта подтвердили два собеседника в местных образовательных учреждениях.
«В вашем вузе реализуется проект Министерства науки и высшего образования РФ по внедрению типового облачного решения образовательной организации (ТОР)», – указано в письме. С 16 октября в ТОР представлены портал пользователя с расписанием, электронной зачеткой, подсистемой формирования портфолио, а также «облачный офис с возможностью совместного редактирования документов, таблиц и презентаций», системы для видеолекций, семинаров и других онлайн-мероприятий, следует из документа.
Далее получателям предлагается перейти по указанной ссылке, выбрать вуз и получить учетную запись. Ссылка ведет на портал, где указано, что проект реализует «Ростелеком».