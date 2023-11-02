Для студентов в новых регионах создали электронные зачетки и ведомости

Университеты в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях начали подключать к электронной образовательной платформе, разработанной «Ростелекомом». Это облачное решение, через которое студенты могут посмотреть расписание, проверить электронную зачетку, совместно редактировать документы и слушать видеолекции. Об этом говорится в рассылке, направленной оператором в вузы новых регионов России в конце октября. «Ведомости» ознакомились с содержанием письма, реализацию проекта подтвердили два собеседника в местных образовательных учреждениях.