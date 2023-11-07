Разработчик систем распознавания лиц «Папилон» планирует выйти на IPO

Разработчик систем распознавания лиц «Папилон» планирует выйти на IPOВ случае выхода на биржу интерес к компании может быть даже выше, чем к разаботчикам общесистемного софта, отмечают эксперты
Российский разработчик систем биометрической идентификации ГК «Системы Папилон» изучает возможность выхода на IPO. «Ведомости» обнаружили на HH.ru вакансию директора по пиару и связям с инвесторами в «дочку» «Системы Папилон» компанию 3DiVi. В карточке указано, что соискатель должен обладать опытом пиар-сопровождения IPO. Речь идет о планах проведения IPO всей группы компаний, подчеркнул источник «Ведомостей», близкий к 3DiVi, уточнив, что в компании «окно возможностей» оценивают в один-два года. Представитель самой компании от комментариев отказался.
В группу «Системы Папилон» помимо ООО «Тридиви» входят ООО «ИТ Папилон» и АО «Папилон». Все юрлица зарегистрированы в городе Миассе в Челябинской области, компания основана в 1991 г. «ИТ Папилон» разрабатывает софт для мультибиометрической идентификации (по отпечаткам, лицу, сетчатке глаз и т. д.), говорится на сайте компании. «Тридиви» занимается разработкой нейросетей и алгоритмов распознавания. ООО «Системы Папилон» производит специальное оборудование и электрокомпоненты для программно-технических комплексов распознавания, а АО «Папилон» занимается проектированием систем под требования заказчиков на базе продуктов остальных компаний группы и их интеграцией.