Разработчик систем распознавания лиц «Папилон» планирует выйти на IPO

В группу «Системы Папилон» помимо ООО «Тридиви» входят ООО «ИТ Папилон» и АО «Папилон». Все юрлица зарегистрированы в городе Миассе в Челябинской области, компания основана в 1991 г. «ИТ Папилон» разрабатывает софт для мультибиометрической идентификации (по отпечаткам, лицу, сетчатке глаз и т. д.), говорится на сайте компании. «Тридиви» занимается разработкой нейросетей и алгоритмов распознавания. ООО «Системы Папилон» производит специальное оборудование и электрокомпоненты для программно-технических комплексов распознавания, а АО «Папилон» занимается проектированием систем под требования заказчиков на базе продуктов остальных компаний группы и их интеграцией.