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Разработчик систем распознавания лиц «Папилон» планирует выйти на IPO

В случае выхода на биржу интерес к компании может быть даже выше, чем к разаботчикам общесистемного софта, отмечают эксперты
Екатерина Кинякина
vk.com/papillonsystems

Российский разработчик систем биометрической идентификации ГК «Системы Папилон» изучает возможность выхода на IPO. «Ведомости» обнаружили на HH.ru вакансию директора по пиару и связям с инвесторами в «дочку» «Системы Папилон» компанию 3DiVi. В карточке указано, что соискатель должен обладать опытом пиар-сопровождения IPO. Речь идет о планах проведения IPO всей группы компаний, подчеркнул источник «Ведомостей», близкий к 3DiVi, уточнив, что в компании «окно возможностей» оценивают в один-два года. Представитель самой компании от комментариев отказался.

В группу «Системы Папилон» помимо ООО «Тридиви» входят ООО «ИТ Папилон» и АО «Папилон». Все юрлица зарегистрированы в городе Миассе в Челябинской области, компания основана в 1991 г. «ИТ Папилон» разрабатывает софт для мультибиометрической идентификации (по отпечаткам, лицу, сетчатке глаз и т. д.), говорится на сайте компании. «Тридиви» занимается разработкой нейросетей и алгоритмов распознавания. ООО «Системы Папилон» производит специальное оборудование и электрокомпоненты для программно-технических комплексов распознавания, а АО «Папилон» занимается проектированием систем под требования заказчиков на базе продуктов остальных компаний группы и их интеграцией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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