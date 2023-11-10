Рынок сервисов видеоконференцсвязи в 2023 году достигнет $40 млн

Российский сегмент сервисов видеоконференцсвязи (ВКС) может вырасти на 19% и достигнуть $40 млн по итогам 2023 г. В 2022 г. он составлял $33,5 млн, что было на 17% больше, чем в 2021 г. К такому выводу пришли аналитики компании – разработчика отечественного ПО – НОТА (холдинг Т1), опросив представителей 4500 компаний.