Рынок сервисов видеоконференцсвязи в 2023 году достигнет $40 млн

Рынок сервисов видеоконференцсвязи в 2023 году достигнет $40 млнОсновным драйвером роста остается импортозамещение в госсекторе
Российский сегмент сервисов видеоконференцсвязи (ВКС) может вырасти на 19% и достигнуть $40 млн по итогам 2023 г. В 2022 г. он составлял $33,5 млн, что было на 17% больше, чем в 2021 г. К такому выводу пришли аналитики компании – разработчика отечественного ПО – НОТА (холдинг Т1), опросив представителей 4500 компаний.
К концу 2022 г. около 86% ВКС-платформ на российском рынке были представлены отечественными продуктами, 67% из которых входят в реестр отечественного ПО Минцифры. Оставшиеся 14% – решения зарубежных вендоров, которые бизнес продолжил использовать, несмотря на уход из России разработчиков Zoom, Skype for Business, Microsoft Teams и др., говорится в исследовании.
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