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Рынок сервисов видеоконференцсвязи в 2023 году достигнет $40 млн

Основным драйвером роста остается импортозамещение в госсекторе
Мария Арялина Екатерина Кинякина
Freepik

Российский сегмент сервисов видеоконференцсвязи (ВКС) может вырасти на 19% и достигнуть $40 млн по итогам 2023 г. В 2022 г. он составлял $33,5 млн, что было на 17% больше, чем в 2021 г. К такому выводу пришли аналитики компании – разработчика отечественного ПО – НОТА (холдинг Т1), опросив представителей 4500 компаний.

К концу 2022 г. около 86% ВКС-платформ на российском рынке были представлены отечественными продуктами, 67% из которых входят в реестр отечественного ПО Минцифры. Оставшиеся 14% – решения зарубежных вендоров, которые бизнес продолжил использовать, несмотря на уход из России разработчиков Zoom, Skype for Business, Microsoft Teams и др., говорится в исследовании.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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