Т1 регистрирует два товарных знака для собственных дронов

Документы о регистрации логотипа «Рубин» поступили в Роспатент в сентябре 2023 г., «Эмпаэро» – в апреле 2023 г. Товарные классы, которые перечислены в обеих заявках, позволяют использовать эти бренды и для производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), и для производства их движителей, а также для различной сопутствующей аппаратуры, следует из материалов заявок. Сейчас оба логотипа проходят соответствующие экспертизы Роспатента.