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Т1 регистрирует два товарных знака для собственных дронов

Под брендами холдинг планирует развивать производство беспилотных летательных аппаратов и их комплектующих
Марина Тюняева (Бочкарёва)
Freepik

Структура холдинга Т1 подала в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков «Рубин» и «Эмпаэро», следует из материалов регулятора. Эти названия Т1 планирует использовать для беспилотников собственной разработки, уточнил представитель Т1. Заявки на регистрацию товарных знаков «Рубин» и «Эмпаэро» подала в Роспатент структура «ТС-Финтех», указано в материалах Роспатента, с которыми ознакомились «Ведомости».

Документы о регистрации логотипа «Рубин» поступили в Роспатент в сентябре 2023 г., «Эмпаэро» – в апреле 2023 г. Товарные классы, которые перечислены в обеих заявках, позволяют использовать эти бренды и для производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), и для производства их движителей, а также для различной сопутствующей аппаратуры, следует из материалов заявок. Сейчас оба логотипа проходят соответствующие экспертизы Роспатента.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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