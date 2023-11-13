Т1 регистрирует два товарных знака для собственных дронов

Т1 регистрирует два товарных знака для собственных дроновПод брендами холдинг планирует развивать производство беспилотных летательных аппаратов и их комплектующих
Структура холдинга Т1 подала в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков «Рубин» и «Эмпаэро», следует из материалов регулятора. Эти названия Т1 планирует использовать для беспилотников собственной разработки, уточнил представитель Т1. Заявки на регистрацию товарных знаков «Рубин» и «Эмпаэро» подала в Роспатент структура «ТС-Финтех», указано в материалах Роспатента, с которыми ознакомились «Ведомости».
Документы о регистрации логотипа «Рубин» поступили в Роспатент в сентябре 2023 г., «Эмпаэро» – в апреле 2023 г. Товарные классы, которые перечислены в обеих заявках, позволяют использовать эти бренды и для производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), и для производства их движителей, а также для различной сопутствующей аппаратуры, следует из материалов заявок. Сейчас оба логотипа проходят соответствующие экспертизы Роспатента.