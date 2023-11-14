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ICL открыла завод по производству печатных плат

С 2024 года использование российской электроники должно стать обязательным
Мария Арялина
Максим Богодвид / РИА Новости

Российская IT-компания ICL запустила завод по сборке вычислительной техники и поверхностного монтажа материнских плат на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Иннополис» в Татарстане. Об этом министр цифрового развития Республики Татарстан Айрат Хайруллин сообщил в своем Telegram-канале. «В условиях острой необходимости наращивания производственных мощностей, обеспечивающих технологический суверенитет и импортозамещение страны, создание таких производств является стратегической задачей», – заявил вице-премьер республики Роман Шайхутдинов.

По словам Хайруллина, ожидается, что на первом этапе завод сможет выпускать 300 000 плат в год с последующим наращиванием объемов до 1 млн. Площадь производства составит 8000 кв. м. Мощности по сборке плат позволят выпускать более 200 видов вычислительной техники российского производства, указано на сайте ICL.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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