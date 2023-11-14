ICL открыла завод по производству печатных плат

По словам Хайруллина, ожидается, что на первом этапе завод сможет выпускать 300 000 плат в год с последующим наращиванием объемов до 1 млн. Площадь производства составит 8000 кв. м. Мощности по сборке плат позволят выпускать более 200 видов вычислительной техники российского производства, указано на сайте ICL.