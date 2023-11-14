ICL открыла завод по производству печатных плат

ICL открыла завод по производству печатных платС 2024 года использование российской электроники должно стать обязательным
Российская IT-компания ICL запустила завод по сборке вычислительной техники и поверхностного монтажа материнских плат на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Иннополис» в Татарстане. Об этом министр цифрового развития Республики Татарстан Айрат Хайруллин сообщил в своем Telegram-канале. «В условиях острой необходимости наращивания производственных мощностей, обеспечивающих технологический суверенитет и импортозамещение страны, создание таких производств является стратегической задачей», – заявил вице-премьер республики Роман Шайхутдинов.
По словам Хайруллина, ожидается, что на первом этапе завод сможет выпускать 300 000 плат в год с последующим наращиванием объемов до 1 млн. Площадь производства составит 8000 кв. м. Мощности по сборке плат позволят выпускать более 200 видов вычислительной техники российского производства, указано на сайте ICL.