«Почта России» отказалась от проекта с роботами-доставщиками «Яндекса»Такие аппараты довольно дороги в обслуживании, а «Почта» сокращает расходы
«Почта России» больше не доставляет посылки из отделений колесными роботами «Яндекса» (роверами), сообщил «Ведомостям» бот в приложении «Почты России». «К сожалению, с 1 сентября 2023 г. услуга доставки роверами не осуществляется», – заявил бот в чате поддержки приложения в ответ на соответствующий вопрос. Причин, по которым было принято такое решение, бот не привел. Представители «Почты России» и «Яндекса» от официальных комментариев отказались.
«Почта» сообщала о запуске проекта доставки роботами «Яндекса» осенью 2021 г. На первом этапе 36 роверов должны были осуществлять доставку из 27 отделений в Москве, говорилось в сообщении. Отмечалось, что на первом этапе предполагалось задействовать несколько десятков роверов «Яндекса» для доставки посылок из отделений в радиусе 2 км. Стоимость такой доставки составляла 1 руб.