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«Почта России» отказалась от проекта с роботами-доставщиками «Яндекса»

Такие аппараты довольно дороги в обслуживании, а «Почта» сокращает расходы
Марина Тюняева (Бочкарёва)
Максим Стулов / Ведомости

«Почта России» больше не доставляет посылки из отделений колесными роботами «Яндекса» (роверами), сообщил «Ведомостям» бот в приложении «Почты России». «К сожалению, с 1 сентября 2023 г. услуга доставки роверами не осуществляется», – заявил бот в чате поддержки приложения в ответ на соответствующий вопрос. Причин, по которым было принято такое решение, бот не привел. Представители «Почты России» и «Яндекса» от официальных комментариев отказались.

«Почта» сообщала о запуске проекта доставки роботами «Яндекса» осенью 2021 г. На первом этапе 36 роверов должны были осуществлять доставку из 27 отделений в Москве, говорилось в сообщении. Отмечалось, что на первом этапе предполагалось задействовать несколько десятков роверов «Яндекса» для доставки посылок из отделений в радиусе 2 км. Стоимость такой доставки составляла 1 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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