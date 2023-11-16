«Почта России» отказалась от проекта с роботами-доставщиками «Яндекса»

«Почта России» больше не доставляет посылки из отделений колесными роботами «Яндекса» (роверами), сообщил «Ведомостям» бот в приложении «Почты России». «К сожалению, с 1 сентября 2023 г. услуга доставки роверами не осуществляется», – заявил бот в чате поддержки приложения в ответ на соответствующий вопрос. Причин, по которым было принято такое решение, бот не привел. Представители «Почты России» и «Яндекса» от официальных комментариев отказались.