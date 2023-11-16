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ФСТЭК предъявит требования по кибербезопасности к господрядчикам

Сейчас большинство утечек из госсистем происходит по вине исполнителей госзаказов
Екатерина Кинякина
Ведомости

К господрядчикам, оказывающим услуги IT-разработки, будут предъявляться требования по обеспечению информационной безопасности информсистем. Соответствующий законопроект разрабатывает Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК), рассказал замдиректора ведомства Виталий Лютиков на пленарной сессии SOC Forum 2023 14 ноября. Необходимость разработки таких требований связана с тем, что большинство взломов и утечек данных из государственных информсистем (ГИС) происходит через подрядчиков-разработчиков, к которым сейчас никаких обязательных требований не предъявляется, объяснил Лютиков.

«Количество угроз растет, ущерб от них увеличивается. Остаются все старые [угрозы]. Решать эти проблемы приходится на законодательном уровне», – подчеркнул чиновник. Он отметил, что ФСТЭК проверила 40 000 систем критической информационной инфраструктуры и треть из них были отправлены на доработку «с точки зрения переоценки возможного ущерба» в случае нарушения работы при взломе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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