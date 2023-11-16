ФСТЭК предъявит требования по кибербезопасности к господрядчикам

К господрядчикам, оказывающим услуги IT-разработки, будут предъявляться требования по обеспечению информационной безопасности информсистем. Соответствующий законопроект разрабатывает Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК), рассказал замдиректора ведомства Виталий Лютиков на пленарной сессии SOC Forum 2023 14 ноября. Необходимость разработки таких требований связана с тем, что большинство взломов и утечек данных из государственных информсистем (ГИС) происходит через подрядчиков-разработчиков, к которым сейчас никаких обязательных требований не предъявляется, объяснил Лютиков.