Что премьер-министр Мишустин рассказал о затратах на сквозные технологии

Что премьер-министр Мишустин рассказал о затратах на сквозные технологииЗа 2023 год на них потратили 137 млрд рублей, но о значимых результатах пока говорить рано
На развитие сквозных технологий в 2023 г. было выделено 137 млрд руб., почти три четверти из этой суммы – средства бизнеса, рассказал премьер Михаил Мишустин 3 апреля, выступая в Госдуме с ежегодным отчетом о работе правительства. Представитель кабмина уточнил «Ведомостям», что сумма внебюджетных средств составила 108 млрд руб.
«Заключены соглашения с компаниями – лидерами в своих сферах. Удалось выстроить с ними эффективную работу в таких областях, как искусственный интеллект (ИИ), квантовые вычисления, программное обеспечение (ПО), водородная энергетика, новые материалы и по ряду других важнейших направлений», – заявил Мишустин в Госдуме.
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