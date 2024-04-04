Что премьер-министр Мишустин рассказал о затратах на сквозные технологии

На развитие сквозных технологий в 2023 г. было выделено 137 млрд руб., почти три четверти из этой суммы – средства бизнеса, рассказал премьер Михаил Мишустин 3 апреля, выступая в Госдуме с ежегодным отчетом о работе правительства. Представитель кабмина уточнил «Ведомостям», что сумма внебюджетных средств составила 108 млрд руб.