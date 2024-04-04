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Что премьер-министр Мишустин рассказал о затратах на сквозные технологии

За 2023 год на них потратили 137 млрд рублей, но о значимых результатах пока говорить рано
Мария Арялина
Под сквозными технологиями в России понимают очень разные направления исследований – от ИИ до водородной энергетики

На развитие сквозных технологий в 2023 г. было выделено 137 млрд руб., почти три четверти из этой суммы – средства бизнеса, рассказал премьер Михаил Мишустин 3 апреля, выступая в Госдуме с ежегодным отчетом о работе правительства. Представитель кабмина уточнил «Ведомостям», что сумма внебюджетных средств составила 108 млрд руб.

«Заключены соглашения с компаниями – лидерами в своих сферах. Удалось выстроить с ними эффективную работу в таких областях, как искусственный интеллект (ИИ), квантовые вычисления, программное обеспечение (ПО), водородная энергетика, новые материалы и по ряду других важнейших направлений», – заявил Мишустин в Госдуме.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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