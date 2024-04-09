Минтруд и Росмолодежь создадут рекламу против интернет-мошенников

В целях борьбы с телефонными и интернет-мошенниками Минтруд и Росмолодежь займутся созданием социальных роликов, адресованных пожилым и несовершеннолетним гражданам, которые планируется демонстрировать на телевидении и в интернете. Отчитаться о подготовке роликов необходимо до конца июля. Такое поручение дали по итогам заседания правительственной комиссии по профилактике правонарушений под председательством министра внутренних дел Владимира Колокольцева.