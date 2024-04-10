/ Технологии

В России вырос спрос на мощные серверы для обучения нейросетей

В прошлом году дата-центры заработали на сдаче в аренду таких мощностей 6,6 млрд рублей
Анна Устинова
Моделям ИИ требуется все больше серверов для обучения/ Максим Стулов / Ведомости

Доля аренды серверов для обучения моделей искусственного интеллекта (ИИ) на российском рынке облачных услуг в 2023 г. составила 5,4%, заявил директор по развитию бизнеса iKS-Consulting (оператор центров обработки данных – ЦОД) Дмитрий Горкавенко на XX форуме «Телеком 2024» газеты «Ведомости» 9 апреля. Речь идет о серверах с графическими процессорами (GPU), которые могут выполнять «тяжелые» технические задачи, связанные, например, с обучением генеративных моделей, распознаванием и синтезом речи, работой цифровых ассистентов или распознаванием лиц в видеопотоке.

В беседе с «Ведомостями» Горкавенко уточнил, что общая выручка компаний от аренды таких серверов в прошлом году составила почти 6,6 млрд руб. Основными игроками в сегменте, по его словам, были Cloud.ru, «Яндекс», «Крок», «Мегaфон», Selectel и CloudМТS («Ведомости» направили запросы в эти компании).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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