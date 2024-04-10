В России вырос спрос на мощные серверы для обучения нейросетей

Доля аренды серверов для обучения моделей искусственного интеллекта (ИИ) на российском рынке облачных услуг в 2023 г. составила 5,4%, заявил директор по развитию бизнеса iKS-Consulting (оператор центров обработки данных – ЦОД) Дмитрий Горкавенко на XX форуме «Телеком 2024» газеты «Ведомости» 9 апреля. Речь идет о серверах с графическими процессорами (GPU), которые могут выполнять «тяжелые» технические задачи, связанные, например, с обучением генеративных моделей, распознаванием и синтезом речи, работой цифровых ассистентов или распознаванием лиц в видеопотоке.