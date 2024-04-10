Мобильные операторы смогут импортозаместить половину сетевого оборудования

В конце декабря 2022 г. операторы «большой четверки» (Tele2, «Билайн», «Мегафон» МТС) заключили форвардные контракты с производителями отечественных базовых станций, напомнил представитель Минцифры. Сумма форвардных контрактов составила более 100 млрд руб. с общим объемом поставок 75 000 базовых станций до 2030 г., говорил в январе 2023 г. замминистра Дмитрий Ким. По плану российское телекомоборудование начнет вводиться в промышленную эксплуатацию в 2025 г., а с 2028 г. можно будет использовать только российские базовые станции. Доля импортного оборудования DWDM (блоки, позволяющие увеличить пропускную способность оптических волокон) находится в пределах 80–90%, приводил «Ведомостям» данные представитель «РТК-сервиса» в августе 2023 г. Тогда же ведущий научный сотрудник Центра прикладной фотоники и квантовых технологий «Сколтеха» Виталий Шуб оценивал, что она составляет примерно 50–60%.