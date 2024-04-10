/ Технологии

Мобильные операторы смогут импортозаместить половину сетевого оборудования

Эксперты согласны, что ключевую аппаратуру уже научились собирать в России
Екатерина Кинякина
Мария Арялина
Анна Устинова
После ухода вендоров из недружественных стран отечественным мобильным операторам пришлось проавансировать производство базовых станций в России/ Андрей Гордеев / Ведомости

Половина сетевого оборудования операторов связи на российском рынке уже имеет отечественные аналоги. Об этом заявил генеральный директор «Мегафона» Хачатур Помбухчан на XX форуме «Телеком 2024» газеты «Ведомости» 9  апреля. «В России со связью стало лучше, стало быстрее. У нас уже порядка 50% от всех позиций сетевого оборудования имеют аналоги. Оставшиеся 50% – это больше про 3G, которая выходит из эксплуатации. Поэтому самое сложное пройдено. Дальше я не вижу больших проблем», – рассказывал топ-менеджер.

В конце декабря 2022 г. операторы «большой четверки» (Tele2, «Билайн», «Мегафон» МТС) заключили форвардные контракты с производителями отечественных базовых станций, напомнил представитель Минцифры. Сумма форвардных контрактов составила более 100 млрд руб. с общим объемом поставок 75 000 базовых станций до 2030 г., говорил в январе 2023 г. замминистра Дмитрий Ким. По плану российское телекомоборудование начнет вводиться в промышленную эксплуатацию в 2025 г., а с 2028 г. можно будет использовать только российские базовые станции. Доля импортного оборудования DWDM (блоки, позволяющие увеличить пропускную способность оптических волокон) находится в пределах 80–90%, приводил «Ведомостям» данные представитель «РТК-сервиса» в августе 2023 г. Тогда же ведущий научный сотрудник Центра прикладной фотоники и квантовых технологий «Сколтеха» Виталий Шуб оценивал, что она составляет примерно 50–60%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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