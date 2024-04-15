Разработчиков софта избавят от необходимости сертифицировать обновления

Разработчики операционных систем и решений для информационной безопасности смогут не проходить повторной аттестации ФСТЭК для обновленных версий ранее аттестованных решений. Об этом «Ведомостям» рассказал директор по развитию бизнеса Cloud.ru Михаил Лобоцкий и подтвердил директор департамента операционных рисков, информационной безопасности и непрерывности бизнеса Московской биржи Сергей Демидов.