Разработчиков софта избавят от необходимости сертифицировать обновления

Разработчиков софта избавят от необходимости сертифицировать обновленияИнициатива ФСТЭК упростит и ускорит прохождение сертификации разработчиками
Разработчики операционных систем и решений для информационной безопасности смогут не проходить повторной аттестации ФСТЭК для обновленных версий ранее аттестованных решений. Об этом «Ведомостям» рассказал директор по развитию бизнеса Cloud.ru Михаил Лобоцкий и подтвердил директор департамента операционных рисков, информационной безопасности и непрерывности бизнеса Московской биржи Сергей Демидов.
До конца 2024 г. ФСТЭК планирует упростить процесс сертификации софта, заявил Лобоцкий на XX форуме «Телеком 2024» газеты «Ведомости». Изменения, которые планирует внести ФСТЭК в процедуру проверки, позволят сократить сроки аттестации.
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