Производство российских смартфонов Highscreen возобновят в Китае

В СПАРК данных о владельцах АО «СМИ холдинг» нет. Представитель компании говорит, что она основана Александром Калининым. Он известен также как основатель Национальной компьютерной корпорации. Калинин ранее заявлял «Коммерсанту», что собирается возобновить производство смартфонов Highscreen и рассматривает как выпуск устройств на российских заводах, так и контрактное производство на китайских фабриках.