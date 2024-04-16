Производство российских смартфонов Highscreen возобновят в Китае

Производство российских смартфонов Highscreen возобновят в КитаеЭксперты предупреждают, что гаджетам придется выдержать конкуренцию с китайскими «брендами-дискаунтерами»
АО «СМИ холдинг» 11 апреля 2024 г. получило сертификат соответствия техрегламенту ЕАЭС на серийный выпуск трех моделей смартфонов Highscreen. Информация об этом опубликована на портале Росаккредитации. Сертификат, необходимый для производства и продажи смартфонов в странах ЕАЭС (Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения), выдан на три модели Highscreen – 13 Lite, 13М и 13 MAX5.
В СПАРК данных о владельцах АО «СМИ холдинг» нет. Представитель компании говорит, что она основана Александром Калининым. Он известен также как основатель Национальной компьютерной корпорации. Калинин ранее заявлял «Коммерсанту», что собирается возобновить производство смартфонов Highscreen и рассматривает как выпуск устройств на российских заводах, так и контрактное производство на китайских фабриках.